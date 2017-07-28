Враг №1. Как Банковая будет бороться с рейтингом Тимошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Лето – период относительного политического затишья, подведения итогов и планов на будущее. А еще это благоприятное время для социологических замеров. Благодаря им можно узнать, что каждый третий украинец считает политическую ситуацию в стране критической, около половины населения поддерживают перевыборы в парламент, а Тимошенко – самый популярный политик в стране.

Таковы данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, который проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Тревожные цифры

Согласно опросу, 60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, 30% – оценивают как "критическую". Только 6% опрошенных назвали ситуацию спокойной, а "благополучной" – менее 1%.

48% респондентов поддерживают идею проведения досрочных выборов в Верховную Раду, 35,4% против, 16,7% затруднились ответить.

Перевыборы, сообщает исследование, больше всего поддерживают на востоке страны – здесь "за" высказались 61% опрошенных. В Центре цифра составила 48%, на Юге – 43%, на Западе страны – 36%. При этом 65% проголосовали бы на внеочередных выборах в Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, а 23% не пошли бы на избирательные участки.

В декабре прошлого года проведение досрочных парламентских выборов поддерживали 46%, не поддерживали 36,6%, затруднились ответить 17,5%.

В парламент проходят 6 партий

Особое внимание вызвала"рейтинговая" часть опроса – за кого бы отдали голоса украинцы. Лидером симпатий стала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко: если бы выборы в парламент состоялись в следующее воскресенье, ее поддержали бы около 7,7% населения или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах.

Второе место занял "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – за него готовы отдать свои голоса 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место разделили "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

Также 5%-й барьер могут преодолеть партии "За життя" Вадима Рабиновича (7,7% и 5,2% опрошенных), Радикальная партия Олега Ляшко (7,3% и 5% соответственно) и объединение "Самопомич" (5,8% и 4,2% соответственно).

Примечательно, что за "Рух новых сил" лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили готовы проголосовать 1,8% потенциальных избирателей и 1,4% из всех опрошенных, а за партию "Общественная платформа Надежды Савченко" – 1,7% и 1,4% соответственно.

"Может стать следующей жертвой противостояния"

Электоральное лидерство Тимошенко может оказаться для нее вещью опасной: для власти "леди Ю" – давний противник и оппонент, а новые цифры поддержки грозят вылиться в неприятности, отмечают политические эксперт.

Кампания власти против лидера "Батькивщины" идет, не прекращаясь, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что мы уже видели: "от обвинений Тимошенко в результатах Стокгольмского арбитража до уголовных дел, которые возбуждены против ее политической силы".

"То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что во фракции "Батькивщины" нет депутатов, против которых не возбуждены уголовные дела. Поэтому эти социологические результаты еще больше подстегнут эту кампанию", – сообщил эксперт.

Он считает, что Тимошенко может стать следующей жертвой политического противостояния в Украине: "после Садового, Коломойского, Саакашвили сегодня…".

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Хотя, отмечает Бортник, голосования "Батькивщины" во время последней недели работы парламента показали, что "зоны компромисса между ней (Тимошенко) и властью есть и договоренности и "договорняки" между ними также возможны. И оппозицинность "Батькивщины" – далеко не абсолютна".

Политолог прогнозирует, что если стороны – власть и Тимошенко – не договорятся, против лидера "Батькивщины" развернут масштабную и тяжелую политтехнологическую и информационную кампанию: "но, думаю, что это ближе ко второй половине осени – зиме, пока что в этой кампании нет необходимости".

"Ляшко хочет занять место Тимошенко"

Тимошенко – один из самых неудобных конкурентов для власти, уверен политолог Алексей Якубин.

"Власть постарается использовать разные поводы для уменьшения ее популярности. … Это уже началось. Мы видели, что была поднята тема газовых контрактов, где Тимошенко чуть ли не обвиняли в том, что она подписала контракты, которые привели к нынешним высоким тарифам, к связям с Россией", – заявил Якубин.

Он не исключил, что эта тактика будет продолжена – "и не только это будет инициатива Банковой: мы видим, что ее активно пытаются инициировать теперь уже де-факто сателлиты Банковой – имею в виду "Радикальную партию" Олега Ляшко".

"Ляшко очень хочет занять это место – Юлии Владимировны Тимошенко. Потому, я думаю, что для Банковой действительно, в ближайшее время одна из главных целей стоит в маргинализации Тимошенко, постепенном исключении ее из публичной политики – в контексте проблемы 2019, президентских выборов в этом году", – подчеркнул политолог.

Олигархи ей помогут?

По мнению Якубина, в ближайшее время мы увидим дальнейшую раскрутку темы с газовыми контрактами, плюс параллельно с этим – "мы уже видим попытку поднять тему декларации самой Тимошенко, ее доходов".

"Я думаю, что осенью нас снова ожидает возвращение к этой теме. Но скорее всего не руками самой Банковой, а ее сателлитов", – спрогнозировал эксперт, отметив, что сама тема Тимошенко – очень раздражающая для власти.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

Политолог также ответил на вопрос, есть ли у Тимошенко возможности как-то противостоять власти.

"Мы уже видели, что Тимошенко пыталась наладить несколько контактов. Во-первых, с отдельными олигархами, которые или были обижены, или находятся в достаточно сложных отношениях с Порошенко. Имею в виду попытку наладить контакт с Игорем Коломойским, для того чтобы как минимум получить доступ к медиа-ресурсам, а возможно и другим ресурсам, которые у него есть.

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Второй нюанс – попытка наладить контакт с Фирташем и получить доступ на эфиры телеканала "Интер". Потому что Тимошенко сейчас пытается для этой обиженной части олигархов показать, что она является одной из немногих альтернатив, которые у них остаются, если они хотят как минимум восстановить какое-то свое влияние или восстановить доступ к ресурсам, которые у них были", – сказал Якубин.

Впрочем, пока Порошенко удается нейтрализовать Тимошенко, подытожил эксперт.