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    Аналитика и комментарии

    Враг №1. Как Банковая будет бороться с рейтингом Тимошенко

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    Власть продолжает бороться с Тимошенко – потенциальным конкурентом Порошенко на президентских выборах, отмечают эксперты. Они добавляют, что союзниками лидера «Батькивщины» могут выступить недовольные президентом олигархи.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Лето – период относительного политического затишья, подведения итогов и планов на будущее. А еще это благоприятное время для социологических замеров. Благодаря им можно узнать, что каждый третий украинец считает политическую ситуацию в стране критической, около половины населения поддерживают перевыборы в парламент, а Тимошенко – самый популярный политик в стране.

    Народный депутат Юлия Тимошенко в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН
    Бортник: из-за рейтингов Тимошенко власть усилит кампанию против нее

    Таковы данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, который проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

    Тревожные цифры

    Согласно опросу, 60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, 30% – оценивают как "критическую". Только 6% опрошенных назвали ситуацию спокойной, а "благополучной" – менее 1%.

    48% респондентов поддерживают идею проведения досрочных выборов в Верховную Раду, 35,4% против, 16,7% затруднились ответить.

    Перевыборы, сообщает исследование, больше всего поддерживают на востоке страны – здесь "за" высказались 61% опрошенных. В Центре цифра составила 48%, на Юге – 43%, на Западе страны – 36%. При этом 65% проголосовали бы на внеочередных выборах в Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, а 23% не пошли бы на избирательные участки.

    В декабре прошлого года проведение досрочных парламентских выборов поддерживали 46%, не поддерживали 36,6%, затруднились ответить 17,5%.

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    Особое внимание вызвала"рейтинговая" часть опроса – за кого бы отдали голоса украинцы. Лидером симпатий стала глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко: если бы выборы в парламент состоялись в следующее воскресенье, ее поддержали бы около 7,7% населения или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах.

    Второе место занял "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – за него готовы отдать свои голоса 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место разделили "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Фото пресс-службы президента Украины
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    Также 5%-й барьер могут преодолеть партии "За життя" Вадима Рабиновича (7,7% и 5,2% опрошенных), Радикальная партия Олега Ляшко (7,3% и 5% соответственно) и объединение "Самопомич" (5,8% и 4,2% соответственно).

    Примечательно, что за "Рух новых сил" лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили готовы проголосовать 1,8% потенциальных избирателей и 1,4% из всех опрошенных, а за партию "Общественная платформа Надежды Савченко" – 1,7% и 1,4% соответственно.

    "Может стать следующей жертвой противостояния"

    Электоральное лидерство Тимошенко может оказаться для нее вещью опасной: для власти "леди Ю" – давний противник и оппонент, а новые цифры поддержки грозят вылиться в неприятности, отмечают политические эксперт.

    Кампания власти против лидера "Батькивщины" идет, не прекращаясь, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что мы уже видели: "от обвинений Тимошенко в результатах Стокгольмского арбитража до уголовных дел, которые возбуждены против ее политической силы".

    "То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что во фракции "Батькивщины" нет депутатов, против которых не возбуждены уголовные дела. Поэтому эти социологические результаты еще больше подстегнут эту кампанию", – сообщил эксперт.

    Он считает, что Тимошенко может стать следующей жертвой политического противостояния в Украине: "после Садового, Коломойского, Саакашвили сегодня…".

    РИА Новости Украина
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    Хотя, отмечает Бортник, голосования "Батькивщины" во время последней недели работы парламента показали, что "зоны компромисса между ней (Тимошенко) и властью есть и договоренности и "договорняки" между ними также возможны. И оппозицинность "Батькивщины" – далеко не абсолютна".

    Выборы в Верховную Раду. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду

    Политолог прогнозирует, что если стороны – власть и Тимошенко – не договорятся, против лидера "Батькивщины" развернут масштабную и тяжелую политтехнологическую и информационную кампанию: "но, думаю, что это ближе ко второй половине осени – зиме, пока что в этой кампании нет необходимости".

    "Ляшко хочет занять место Тимошенко"

    Тимошенко – один из самых неудобных конкурентов для власти, уверен политолог Алексей Якубин.

    "Власть постарается использовать разные поводы для уменьшения ее популярности. … Это уже началось. Мы видели, что была поднята тема газовых контрактов, где Тимошенко чуть ли не обвиняли в том, что она подписала контракты, которые привели к нынешним высоким тарифам, к связям с Россией", – заявил Якубин.

    Он не исключил, что эта тактика будет продолжена – "и не только это будет инициатива Банковой: мы видим, что ее активно пытаются инициировать теперь уже де-факто сателлиты Банковой – имею в виду "Радикальную партию" Олега Ляшко".

    "Ляшко очень хочет занять это место – Юлии Владимировны Тимошенко. Потому, я думаю, что для Банковой действительно, в ближайшее время одна из главных целей стоит в маргинализации Тимошенко, постепенном исключении ее из публичной политики – в контексте проблемы 2019, президентских выборов в этом году", – подчеркнул политолог.

    Олигархи ей помогут?

    По мнению Якубина, в ближайшее время мы увидим дальнейшую раскрутку темы с газовыми контрактами, плюс параллельно с этим – "мы уже видим попытку поднять тему декларации самой Тимошенко, ее доходов".

    "Я думаю, что осенью нас снова ожидает возвращение к этой теме. Но скорее всего не руками самой Банковой, а ее сателлитов", – спрогнозировал эксперт, отметив, что сама тема Тимошенко – очень раздражающая для власти.

    Политолог также ответил на вопрос, есть ли у Тимошенко возможности как-то противостоять власти.

    "Мы уже видели, что Тимошенко пыталась наладить несколько контактов. Во-первых, с отдельными олигархами, которые или были обижены, или находятся в достаточно сложных отношениях с Порошенко. Имею в виду попытку наладить контакт с Игорем Коломойским, для того чтобы как минимум получить доступ к медиа-ресурсам, а возможно и другим ресурсам, которые у него есть.

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    Второй нюанс – попытка наладить контакт с Фирташем и получить доступ на эфиры телеканала "Интер". Потому что Тимошенко сейчас пытается для этой обиженной части олигархов показать, что она является одной из немногих альтернатив, которые у них остаются, если они хотят как минимум восстановить какое-то свое влияние или восстановить доступ к ресурсам, которые у них были", – сказал Якубин.

    Впрочем, пока Порошенко удается нейтрализовать Тимошенко, подытожил эксперт.

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