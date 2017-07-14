В захваченный профсоюзами Минздрав никого не пускают — спецкор

vmestezp.org

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект о медицинской реформе. Однако подписала заключение не глава комитета Ольга Богомолец, a ее первый заместитель Оксана Корчинская.

Как ранее сообщала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, после внесенных депутатами поправок (их всего 396) суть медицинской реформы нивелировалась.

В четверг, 13 июля, против медреформы протестовала Конфедерация независимых профсоюзов. Протестующие забаррикадировались в здании Минздрава, требуя уволить Уляну Супрун, а реформу не проводить.

vmestezp.org Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ

Подробнее о том, что происходит в Минздраве, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

"З усіх найближчих дворів у районі станції метро Арсенальна по одному, по двоє сходяться люди… Як правило, молодь у синіх дощовиках. Ідуть вони в напрямку до МОЗ до головних воріт. Напевно, зібралося 40 або 50 представників Конфедерації вільних профспілок України. Усі вони, як призналися мені, терпляче чекають подальших вказівок, що робити їм далі. Ситуація, наскільки я розумію, для цих людей вкрай незрозуміла. Вони кажуть, що вчора лунали заклики встановлювати намети на території МОЗ, але з собою нічого подібного протестувальники не мають. Переконують, якщо до цього справа все-таки дійде, то без проблем і намети, і стяги і все інше їм привезуть доволі швидко.

Читайте также: Медреформа: "целым семьям грозит банкротство…"

Головні ворота, які ведуть до МОЗ, заблоковані зараз. Працівники МОЗ входять до міністерства із заднього службового входу. Представники поліції, охорони громадського порядку, які чергували тут протягом ночі, кажуть, що будь-яких інцидентів із людьми в дощовиках, які стоять на вулиці, у них не було.

В будівлі МОЗ на третьому поверсі у так званій "білій залі" перебувають протестувальники на чолі з Михайлом Волинцем, головою незалежної профспілки гірників України. Вчора ввечері Волинець на своїй Facebook-сторінці почав залишати повідомлення про те, що охорона МОЗ забороняє їм передавати воду, людям, які оголосили голодування, охорона забороняє користуватися розетками, а також забороняє їм взагалі виходити з "білої зали".

facebook.com/VolynetsMykhailo Представители профсоюзов объявили голодовку в МОЗ из-за медиреформы

Треба сказати, що увійти до самої "білої зали" охорона МОЗ мені заборонила. Поки що вони чекають наказу прес-служби і тоді будуть розглядати варіанти, впускати мене до людей, які оголосили голодування, чи ні. Будь-якої інформації охорона МОЗ не надає про стан цих людей, про те, чи правда, що вони не передавали їм воду, і про те, чи правда, що вони забороняли користуватися розетками. Один із шефів охорони сказав, що голодувальників виводять з "білої зали" по одному і проводять їх до туалету, якщо в них є така потреба.

Читайте также: Богомолец о главных недостатках медреформы в Украине

І насамкінець — охорона МОЗ говорить, що за їхніми спостереженнями, цих шість осіб, які і далі перебувають у "білій залі", на третьому поверсі МОЗ, насправді їжі не приймають. Щодо того, як саме переміщаються будівлею МОЗ ці люди, тут ясності немає. У всякому разі, комендант охорони взагалі не коментує, чи має можливість Михайло Волинець разом із своїми колегами вільно ходити міністерством, підходити до кабінетів керівництва МОЗ, спілкуватися з керівництвом МОЗ. Слід сказати, що здається, МОЗ охороняється майже так, як завжди. Лише на вході зараз, напевно, близько 20 нацгвардійців стоять у плащпалатках. І на території самого МОЗ складено кілька десятків металевих бочок. Учора, ними, здається, грюкотіли під ВР, а сьогодні, Конфедерація позичила їх для того, аби такий самий шумовий ефект створювати біля МОЗ".

Ранее руководитель направления "Здравоохранение" РПР Александр Ябчанка в эфире "ГС" рассказал, что при разработке реформы в Минздраве постарались учесть все конструктивные предложения общественности.