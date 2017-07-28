Бортник: из-за рейтингов Тимошенко власть усилит кампанию против нее

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – самый высокий рейтинг в стране из ныне действующих политиков. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Батькивщину" поддержали бы около 7,7% населения Украины или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах.

Таковы данные опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова и презентованного в четверг в Киеве.

Второе место – у "Блока Петра Порошенко "Солидарность": за него готовы отдать свои голоса 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место разделяют партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

Новые данные только подстегнут кампанию "АнтиТимошенко"

Но электоральное лидерство Тимошенко может оказаться для нее вещью опасной: для власти "леди Ю" – давний противник и оппонент, а новые цифры поддержки грозят вылиться в неприятности.

Кампания власти против Тимошенко постоянно идет, не прекращаясь, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что мы уже видели: "от обвинений Тимошенко в результатах Стокгольмского арбитража до уголовных дел, которые возбуждены против ее политической силы".

"То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что во фракции "Батькивщины" нет депутатов, против которых не возбуждены уголовные дела. Поэтому эти социологические результаты еще больше подстегнут эту кампанию", – сообщил эксперт.

Он считает, что Тимошенко может стать следующей жертвой политического противостояния в Украине: "после Садового, Коломойского, Саакашвили сегодня…".

Хотя, отмечает Бортник, голосования "Батькивщины" во время последней недели работы парламента показали, что "зоны компромисса между ней (Тимошенко) и властью есть и договоренности и "договорняки" между ними также возможны. И оппозицинность "Батькивщины" – далеко не абсолютна".

Политолог прогнозирует, что если стороны – власть и Тимошенко – не договорятся, против лидера "Батькивщины" развернут масштабную и тяжелую политтехнологическую и информационную кампанию: "но, думаю, что это ближе ко второй половине осени – зиме, пока что в этой кампании нет необходимости".

Также Бортник ответил на вопрос, почему и для чего Тимошенко поддержала Саакашвили – назвала лишение его украинского гражданства "расправой над оппозицией".

"Это просто еще и инстинкт самосохранения. Тимошенко понимает, что если этот тренд продолжится, рано или поздно и она окажется под прицелом. Кроме того, в поддержке Саакашвили она работает и на западное общество, на западный истеблишмент, который не поддерживает решение президента в отношении Саакашвили. И она пытается выиграть еще и в глазах западных элит", – подытожил эксперт.