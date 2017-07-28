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    Бортник: из-за рейтингов Тимошенко власть усилит кампанию против нее

    (обновлено: )10810
    Между властью и Тимошенко возможны договоренности и "договорняки", но если стороны не договорятся, к концу осени – зиме нас ждет масштабная информационная кампания против лидера "Батькивщины", прогнозирует политолог Руслан Бортник.
    Народный депутат Юлия Тимошенко в кулуарах Верховной Рады Украины
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – самый высокий рейтинг в стране из ныне действующих политиков. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Батькивщину" поддержали бы около 7,7% населения Украины или 11,2% из всех, кто собирается принять участие в выборах.

    Выборы в Верховную Раду. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду

    Таковы данные опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова и презентованного в четверг в Киеве.

    Второе место – у "Блока Петра Порошенко "Солидарность": за него готовы отдать свои голоса 6,9% респондентов среди всех опрошенных и 9,3% среди потенциальных участников выборов. Третье место разделяют партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 5,9% и 8,3% соответственно и "Оппозиционный блок" – 5,7% и 8,4%.

    Новые данные только подстегнут кампанию "АнтиТимошенко"

    Но электоральное лидерство Тимошенко может оказаться для нее вещью опасной: для власти "леди Ю" – давний противник и оппонент, а новые цифры поддержки грозят вылиться в неприятности.

    Кампания власти против Тимошенко постоянно идет, не прекращаясь, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он напомнил, что мы уже видели: "от обвинений Тимошенко в результатах Стокгольмского арбитража до уголовных дел, которые возбуждены против ее политической силы".

    "То ли в шутку, то ли всерьез говорят, что во фракции "Батькивщины" нет депутатов, против которых не возбуждены уголовные дела. Поэтому эти социологические результаты еще больше подстегнут эту кампанию", – сообщил эксперт.

    Михаил Саакашвили
    Украинское фото
    Сыгранная партия Саакашвили

    Он считает, что Тимошенко может стать следующей жертвой политического противостояния в Украине: "после Садового, Коломойского, Саакашвили сегодня…". 

    Хотя, отмечает Бортник, голосования "Батькивщины" во время последней недели работы парламента показали, что "зоны компромисса между ней (Тимошенко) и властью есть и договоренности и "договорняки" между ними также возможны. И оппозицинность "Батькивщины" – далеко не абсолютна".

    Политолог прогнозирует, что если стороны – власть и Тимошенко – не договорятся, против лидера "Батькивщины" развернут масштабную и тяжелую политтехнологическую и информационную кампанию: "но, думаю, что это ближе ко второй половине осени – зиме, пока что в этой кампании нет необходимости".

    Также Бортник ответил на вопрос, почему и для чего Тимошенко поддержала Саакашвили – назвала лишение его украинского гражданства "расправой над оппозицией".

    "Это просто еще и инстинкт самосохранения. Тимошенко понимает, что если этот тренд продолжится, рано или поздно и она окажется под прицелом. Кроме того, в поддержке Саакашвили она работает и на западное общество, на западный истеблишмент, который не поддерживает решение президента в отношении Саакашвили. И она пытается выиграть еще и в глазах западных элит", – подытожил эксперт.

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