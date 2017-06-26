Ляшко занимался коммерцией еще при Тимошенко - Чорновил

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

"Радикальная партия", самая честная и справедливая на мутном небосклоне украинской политики, снова оказалась в центре скандала. Обвинив главреда "Страны" Игоря Гужву в вымогательстве, соратник Олега Ляшко нардеп Дмитрий Линько вскоре и сам был вынужден оправдываться. Эксперты полагают, что "наехать" на "Страну" радикал решил не сам, а с подачи Администрации президента.

Учитывая же, что спустя несколько дней Печерский суд Киева запретил Генпрокуратуре проверять е-декларацию Ляшко, домыслы вряд ли можно назвать не имеющими под себе основания.

Впрочем, народного депутата нескольких созывов Тараса Чорновила, такие расклады ничуть не удивляют. По его словам, Ляшко и команда далеко не впервые помогают тем, у кого есть сила и финансовые ресурсы.

"Фракция Радикальной партии в Верховной Раде давным-давно перешла на принцип коммерции. Это было заложено Олегом Ляшко еще с тех времен, когда он был одним из руководителей фракции "Батькивщина" и первым заместителем главы бюджетного комитета. О цифрах откатов, которые получал Олег Валерьевич ходили легенды. На его Черниговскую область выделялись огромные средства, но по факту от них не было абсолютно никакого эффекта", — вспоминает Чорновил.

Тем не менее, по его словам, за прошедшие годы ничего особенно не поменялось.

"Достаточно вспомнить о том, как принимался один из бюджетов во время премьерства Арсения Яценюка. Сначала Ляшко кричал, что никогда не проголосует за бандитский бюджет, а потом, когда на черниговские пожарные машины выделились деньги, поддержал смету. Радикалы действуют по проверенной схеме: идут деньги — даем голоса, не идут — не даем, а затем объявляем власть бандитской. Еще во время существования "Партии регионов" Клюев говорил: "Ляшко, конечно, наш сукин сын, но слишком уж дорогой", — говорит Чорновил.

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По словам экс-депутата, в Верховной Раде прежних созывов также хватало политиков и политических сил, которые не брезговали "помогать" за определенную сумму или другие преференции.

"Во время моего депутатства это было массово. Были отработаны специальные формальные механизмы через которые "вкачивали" деньги. Наличными никто, естественно, не давал, но были, так называемые, дополнения к бюджету. Например, капитальные вложения, которые были самым любимым дополнением. В нем было четко сказано, что тем, кто гарантированно голосует за бюджет, выдается сумма в 10 миллионов гривен на предлагаемые проекты без проверки, как они будут потрачены. Ни Счетная палата, ни Контрольно-ревизионное управление туда не лезли", — подытожил экс-нардеп.