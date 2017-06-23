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    Политика

    "Дважды не судят". Луценко поставил "точку" в "газовом деле" Тимошенко

    (обновлено: )27310
    Генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе брифинга заявил, что никакого уголовного производства в отношении Юлии Тимошенко по газовому делу быть не может.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в отношении экс-премьера, лидера фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко не может быть уголовного производства по "газовому делу". 

    "Я помню, как Юлия Владимировна (Тимошенко — Ред.) бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко для политических репрессий лично над ней. Как представитель семейства, который лично репрессирует Юлию Владимировну, заявляю окончательно: в этой стране дважды не судят", — заявил Луценко в ходе брифинга.

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    "Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по газовому делу быть не может. Точка", — заключил генпрокурор.

    Уголовное дело в отношении Тимошенко по обстоятельствам подписания в 2009 году газовых соглашений между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" было открыто в апреле 2011 года. В октябре того же года Печерский районный суд Киева признал Тимошенко виновной в превышении должностных полномочий и приговорил к семи годам лишения свободы. С мая 2012 года она находилась на лечении в больнице в Харькове.

    В августе 2011 года Тимошенко подала иск в Европейский суд по правам человека. Она заявила, что ее преследовали по политическим соображениям, что законность ее содержания в СИЗО не проверялась юридическими инстанциями, что условия ее содержания под стражей были неадекватными, и ей не было назначено никакого лечения, несмотря на проблемы со здоровьем. В январе 2015 года ЕСПЧ прекратил судебное производство по жалобе экс-премьера.

    Парламент Украины 22 февраля 2014 года декриминализировал статьи Уголовного кодекса, по которым была осуждена Тимошенко. Экс-премьера освободили в тот же день, в настоящее время она является народным депутатом.

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