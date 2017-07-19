Коломойский в состоянии выиграть суд по "ПриватБанку" - Охрименко

Серей Чигирь, РИА Новости Украина

Окружной административный суд Киева во вторник приступил к рассмотрению иска Игоря Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". Всего олигарх и его сторонники подали против государства 85 исков, оспаривающих переход банка в госсобственность.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, суд может стать на сторону истца, однако государственные органы, скорее всего, проигнорируют решение суда.

Украинское фото Игорь Коломойский. Архивное фото

"Национализация банка была проведена в нарушение многих украинских законов. Другое дело, что мы понимаем, что скорее всего, лица, приближенные к власти, откажутся выполнять распоряжение суда. Видите, у нас есть масса случаев нарушений решений о незаконной национализации или закрытии банков, и ни одно решение суда было не исполнено, хотя это грубое нарушение Конституции. Поэтому исполнение решение суда по национализации "ПриватБанка" при действующей власти маловероятна", — заявил РИА Новости Украина Охрименко.

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По его словам, согласно закону "О банках и банковской деятельности", Минфин в рамках процедуры национализации мог купить только акции, предложенные акционерами на продажу. Однако в случае с "ПриватБанком" акции предыдущих собственников были попросту аннулированы, хотя такое возможно только по решению самих собственников и только после компенсации всех убытков. Таким образом, было полностью нарушено законодательство Украины.

"Гражданский кодекс четко прописал процедуру национализации банка, и нужно было делать все по этой процедуре. И то, что власти провели национализацию, по какой-то своей процедуре, это уже нарушение. Нельзя по-разному соблюдать закон — мы в этом случае соблюдаем закон, а в этом не соблюдаем", — отметил эксперт.

По его мнению, национализация "ПриватБанка" преследовала не экономическую, а политическую цель.

"Если у Коломойского нет банка, то вероятность того, что он профинансирует третий Майдан значительно меньше… У Порошенко есть цель взять под контроль банковскую систему, как это произошло в Белоруссии, и быть вечным президентом. А для этого все средства хороши", — отметил Охрименко.