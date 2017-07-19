Коломойский в состоянии выиграть суд по "ПриватБанку" - Охрименко

Серей Чигирь, РИА Новости Украина
Окружной административный суд Киева во вторник приступил к рассмотрению иска Игоря Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". Всего олигарх и его сторонники подали против государства 85 исков, оспаривающих переход банка в госсобственность.
По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, суд может стать на сторону истца, однако государственные органы, скорее всего, проигнорируют решение суда.
"Национализация банка была проведена в нарушение многих украинских законов. Другое дело, что мы понимаем, что скорее всего, лица, приближенные к власти, откажутся выполнять распоряжение суда. Видите, у нас есть масса случаев нарушений решений о незаконной национализации или закрытии банков, и ни одно решение суда было не исполнено, хотя это грубое нарушение Конституции. Поэтому исполнение решение суда по национализации "ПриватБанка" при действующей власти маловероятна", — заявил РИА Новости Украина Охрименко.
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По его словам, согласно закону "О банках и банковской деятельности", Минфин в рамках процедуры национализации мог купить только акции, предложенные акционерами на продажу. Однако в случае с "ПриватБанком" акции предыдущих собственников были попросту аннулированы, хотя такое возможно только по решению самих собственников и только после компенсации всех убытков. Таким образом, было полностью нарушено законодательство Украины.
"Гражданский кодекс четко прописал процедуру национализации банка, и нужно было делать все по этой процедуре. И то, что власти провели национализацию, по какой-то своей процедуре, это уже нарушение. Нельзя по-разному соблюдать закон — мы в этом случае соблюдаем закон, а в этом не соблюдаем", — отметил эксперт.
По его мнению, национализация "ПриватБанка" преследовала не экономическую, а политическую цель.
"Если у Коломойского нет банка, то вероятность того, что он профинансирует третий Майдан значительно меньше… У Порошенко есть цель взять под контроль банковскую систему, как это произошло в Белоруссии, и быть вечным президентом. А для этого все средства хороши", — отметил Охрименко.