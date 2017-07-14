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    Концы в воду. НБУ обвиняет Коломойского в создании финансовой пирамиды

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    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (275)

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    "ПриватБанк" был создан аж в 1992 году, начинал с нуля, и долгое время, по оценкам того же НацБанка, занимал первые места по многим важнейшим показателям, в том числе, по количеству клиентов, заявил экс- член наблюдательного совета "Приватбанка" Виктор Лисицкий.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Война между НБУ и экс-акционеров "Приватбанка" Игорем Коломойским разрастается. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что бывшие акционеры превратили крупнейший в стране банк в финансовую пирамиду. Якобы об этом свидетельствует отчет Ernst&Young.

    "Все выводы независимого аудитора еще раз подтвердили сделанные НБУ оценки относительно неудовлетворительного финансового состояния Приватбанка на момент национализации и обоснованность решения государства по вхождению в капитал для защиты более 20 млн его клиентов и сохранения финансовой стабильности в стране. Поэтому такие решения ревизии и пересмотру не подлежат", – отметила замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время заседания профильного комитета Верховной Рады.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Впрочем, госпожа Рожкова не удосужилась сообщить, почему тогда Нацбанк выделял "финансовой пирамиде" миллиардные кредитные вливания в виде рпфинансирования, и кто тогда должен понести ответственность за такое решение. 

    Между тем, подобные "ошибки" руководства НБУ вынужден оплачивать украинский налогоплательщик. В этом году Кабмин выделит 38,5 млрд. грн на докапитализацию "ПриватБанка".  13 июля Минфин внес в его капитал облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд грн. Второй транш, в 16 млрд грн, будет перечислен ближе к концу осени. 

    По мнению эксперта Ростислава Кравца, руководство НБУ знало о реальной ситуации в "ПриватБанке" еще до проведения национализации.

    "Можно сейчас не давать неуклюжих оправданий. Нужно отдавать себе отчет, что все всё знали, и главное — что бизнес-модель госбанков в нашей стране убыточна. И боюсь, что в конце концов, когда государство больше не сможет вкладывать новые средства в "ПриватБанк", его все равно придется закрыть", — сообщил UBR Кравец. По его мнению, государству придется каждые 2-3 месяца вкладывать в "ПриватБанк" по 20-30 млрд. грн., чтобы поддерживать его на плаву, что негативно отразится на инфляции и курсе гривны. 

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Если бы "ПриватБанк" был бы создан, предположим, в 2014 году, то такие суждения со стороны НБУ про "финансовые пирамиды" еще можно было бы серьезно слушать, но "Приватбанк" был создан аж в 1992 году, начинал с нуля, и долгое время, по оценкам того же Нацбанка, занимал первые места по многим важнейшим показателям, в том числе, по количеству клиентов. Сейчас они говорят — не те финансы, не те активы, они не обеспечены…. Мне любопытно увидеть эти данные в отчете Ernst&Young, на которые ссылаются в Нацбанке, а также узнать, почему аудитор так внезапно прекратил свою миссию в Украине. У многих накопились вопросы. Меня удивляет позиция Шлапака, Гонтаревой и Рожковой, ведь они прекрасно должны понимать, что во время кризиса проблемы возникли у всей банковской системе, как следствие катастрофы в экономике, сгенерированной "непонятной" макроэкономической политикой 2009-2013 гг.. Однако они не пытаются делать других оценок, они пытаются зачистить всю финансовую систему, а потом думать, что будет делать", — заявил РИА Новости Украина бывший член наблюдательного совета "ПриватБанка" Виктор Лисицкий.  

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