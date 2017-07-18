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    Битва титанов за "ПриватБанк". Ответный ход Коломойского

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    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре (277)

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    Попытки властей усмирить олигарха Коломойского и отобрать его активы не оправдались. Экс-владелец "ПриватБанка" завалил государство судебными исками и грозится пойти в международный суд.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский вступил в фазу жесткого противостояния с властью. Пока депутаты и чиновники уходят в летние отпуска и собираются греться на пляже, олигарх в судах будет оспаривать незаконность национализации "ПриватБанка". 

    Тактика 

    В украинские суды поданы 85 исков в связи с национализацией банка. Коломойский обжалует саму процедуру выведения ПриватБанка с рынка (4 иска), постановление Кабмина о вхождении государства в капитал финучреждения (2 иска), также он пытается расторгнуть поручительство по кредитам рефинанса (1 иск).

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    В суды поданы также 42 дела, в которых истцы пытаются обжаловать то, что они связаны с владельцами "ПриватБанка". Например, это иски от семьи Суркисов, футбольного клуба "Динамо Киев" и "Акцент Банка". Еще 19 дел направлены в суд с целью отменить процедуру ball-in, согласно которой депозиты крупных вкладчиков становились капиталом банка при национализации. 17 исков подали представители офшоров и физические лица, признанные связанными с "ПриватБанком", они обжалуют прекращение начисления процентов по депозитам.

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    18 июля окружной административный суд Киева начал рассмотрение иска олигарха к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, третьим лицам ОАО коммерческий банк "ПриватБанк", Министерству финансов Украины о признании противоправным и отмене решения национализации "ПриватБанка". 

    Основной тактикой миллиардера является затягивание судебного процесса. 

    "Когда Коломойский понял, что у него забирают "ПриватБанк" он пошел на две вещи. С одной стороны, от него есть заявление, что он не против национализации "ПриватБанка". А с другой стороны, между Порошенко и Коломойским есть внутренние договоренности о справедливости денежно финансовых распределений. Поэтому Коломойский знает, что ни Гонтарева, ни Порошенко судиться по нормальному не будут, потому что у него есть доказательства теневых договоренностей по "Привату". Если бы все было законно, то государство должно было обрушиться на Коломойского, и он вынужден был все проиграть и все отдать. Но Коломойский знает, что он отдавал банк не совсем честно для Украины", — заявил РИА Новости Украина политолог Владимир Небоженко

    По его словам, эта хитрость позволяет ему растянуть судебный процесс на очень долгое время. В случае, если власти будут оспаривать имущество Коломойского в Украине, он начнет отсуживать украинское имущество за рубежом.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Существует заграничная собственность у наших больших чиновников. И Коломойский может припугнуть их. Мол, если вы заберете у меня что-то в Украине, я у вас заберу через западные суды собственность в Европе. Поэтому ожидать каких-то ожесточенных баталий или драматических изменений не стоит… Коломойский прекрасно знает, что никакой европейский суд не станет на сторону Порошенко и Гонтаревой, узнав о предварительных договоренностях, по которому "ПриватБанк" перешел к государству", — считает Небоженко. 

    Главной задачей миллиардера является не возврат банка, в возвращение своих активов, отданных под залог во время рефинансирования. В залоге у государства находится курортный комплекс "Буковель", нефтебазы, сеть автозаправок, самолеты и другие ценные активы. 

    Что будет с банком?

    В случае проигрыша в суде и потери активов Коломойского "ПриватБанк" может остаться пустышкой, который не имеет ничего, кроме долгов. Государство вынуждено будет выделять огромные средства на его поддержку, поскольку в нем обслуживается более 20% граждан страны. На капитализацию банка государство уже выделило 116,8 млрд. грн. В июле банк докапитализировали еще на 38,5 млрд. грн. По мнению эксперта Ростислава Кравца, от национализации "ПриватБанка" Украина потеряла даже больше, чем от конфликта на Донбассе.

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    "Вдумайтесь в эту цифру — 5% ВВП на залатывание дыры в банке разворованном акционерами и топ-менеджментом, ни одного из которых за это пока к ответственности не привлекли и вряд ли привлекут. Эти деньги уже никогда не вернуться и для поддержания этого банкрота понадобятся еще миллиарды. На сколько еще хватит средств не понятно.

    От военных действий на Донбассе по словам Гройсмана Украина потеряла 1% ВВП, а тут 5%. Смысл в уплате налогов теряется с каждым днем. Одну часть разворовывают чиновники, второй частью чиновники закрывают дыры в бюджете, сделанные олигархами выведшими средства из Украины", — отметил эксперт на своей странице в Facebook. 

    По его словам, власти будут тратить на банк 20 млрд. грн каждые 2-3 месяца, однако через несколько лет его вынуждены будут ликвидировать. 

    Битва за банк обострит политический кризис 

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому. Миссия (не) выполнима

    Накал судебной борьбы за банк свидетельствует, что Коломойский не намерен отдавать свои активы и будет за них бороться решительно. Поэтому не исключено, что в этот конфликт он вовлечет подконтрольных себе депутатов Верховной Рады и ключевых политиков. Кроме того, он будет активно использовать свои медиа-площадки для "мочилова" президента, что чревато в условиях приближения президентских выборов. Не исключено, что против Порошенко выступят и другие олигархи, которые понимают, что они следующие. 

    "И Коломойский, и Ахметов, несмотря на то, что они сейчас выживают и стараются дружить с Порошенко, они прекрасно понимают, что по задумке Банковой, к следующим  президентским выборам никакого Коломойского и Ахметова существовать не должно…  Все олигархи будут страдать точно также, как и Коломойский, при этом, по той же самой схеме. Сначала личная договоренность с президентом и глвой Нацбанка, а потом уже их публичный развод на деньги и имущество. Поэтому не исключено, что они подключаться к этой борьбе", — считает Небоженко.  

    Война между "Беней" и Порошенко все более разрастается, но пока имеет скрытую форму. Из СМИ стало известно, что в Швейцарии якобы побывал генпрокурор Украины Юрий Луценко, который выложил против него компромат и пригрозил серьезными последствиями в случае дальнейшего упрямства. Также в СМИ появилась информация, что за границу уехало 11 бывших топ-менеджеров "ПриватБанка", опасаясь арестов в Украине. Все это свидетельствует о предстоящем остром  политическим противостоянии олигархов, которое пока находится на стадии подготовки.

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