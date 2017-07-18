Битва титанов за "ПриватБанк". Ответный ход Коломойского

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский вступил в фазу жесткого противостояния с властью. Пока депутаты и чиновники уходят в летние отпуска и собираются греться на пляже, олигарх в судах будет оспаривать незаконность национализации "ПриватБанка".

Тактика

В украинские суды поданы 85 исков в связи с национализацией банка. Коломойский обжалует саму процедуру выведения ПриватБанка с рынка (4 иска), постановление Кабмина о вхождении государства в капитал финучреждения (2 иска), также он пытается расторгнуть поручительство по кредитам рефинанса (1 иск).

В суды поданы также 42 дела, в которых истцы пытаются обжаловать то, что они связаны с владельцами "ПриватБанка". Например, это иски от семьи Суркисов, футбольного клуба "Динамо Киев" и "Акцент Банка". Еще 19 дел направлены в суд с целью отменить процедуру ball-in, согласно которой депозиты крупных вкладчиков становились капиталом банка при национализации. 17 исков подали представители офшоров и физические лица, признанные связанными с "ПриватБанком", они обжалуют прекращение начисления процентов по депозитам.

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18 июля окружной административный суд Киева начал рассмотрение иска олигарха к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, третьим лицам ОАО коммерческий банк "ПриватБанк", Министерству финансов Украины о признании противоправным и отмене решения национализации "ПриватБанка".

Основной тактикой миллиардера является затягивание судебного процесса.

"Когда Коломойский понял, что у него забирают "ПриватБанк" он пошел на две вещи. С одной стороны, от него есть заявление, что он не против национализации "ПриватБанка". А с другой стороны, между Порошенко и Коломойским есть внутренние договоренности о справедливости денежно финансовых распределений. Поэтому Коломойский знает, что ни Гонтарева, ни Порошенко судиться по нормальному не будут, потому что у него есть доказательства теневых договоренностей по "Привату". Если бы все было законно, то государство должно было обрушиться на Коломойского, и он вынужден был все проиграть и все отдать. Но Коломойский знает, что он отдавал банк не совсем честно для Украины", — заявил РИА Новости Украина политолог Владимир Небоженко.

По его словам, эта хитрость позволяет ему растянуть судебный процесс на очень долгое время. В случае, если власти будут оспаривать имущество Коломойского в Украине, он начнет отсуживать украинское имущество за рубежом.

"Существует заграничная собственность у наших больших чиновников. И Коломойский может припугнуть их. Мол, если вы заберете у меня что-то в Украине, я у вас заберу через западные суды собственность в Европе. Поэтому ожидать каких-то ожесточенных баталий или драматических изменений не стоит… Коломойский прекрасно знает, что никакой европейский суд не станет на сторону Порошенко и Гонтаревой, узнав о предварительных договоренностях, по которому "ПриватБанк" перешел к государству", — считает Небоженко.

Главной задачей миллиардера является не возврат банка, в возвращение своих активов, отданных под залог во время рефинансирования. В залоге у государства находится курортный комплекс "Буковель", нефтебазы, сеть автозаправок, самолеты и другие ценные активы.

Что будет с банком?

В случае проигрыша в суде и потери активов Коломойского "ПриватБанк" может остаться пустышкой, который не имеет ничего, кроме долгов. Государство вынуждено будет выделять огромные средства на его поддержку, поскольку в нем обслуживается более 20% граждан страны. На капитализацию банка государство уже выделило 116,8 млрд. грн. В июле банк докапитализировали еще на 38,5 млрд. грн. По мнению эксперта Ростислава Кравца, от национализации "ПриватБанка" Украина потеряла даже больше, чем от конфликта на Донбассе.

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"Вдумайтесь в эту цифру — 5% ВВП на залатывание дыры в банке разворованном акционерами и топ-менеджментом, ни одного из которых за это пока к ответственности не привлекли и вряд ли привлекут. Эти деньги уже никогда не вернуться и для поддержания этого банкрота понадобятся еще миллиарды. На сколько еще хватит средств не понятно.

От военных действий на Донбассе по словам Гройсмана Украина потеряла 1% ВВП, а тут 5%. Смысл в уплате налогов теряется с каждым днем. Одну часть разворовывают чиновники, второй частью чиновники закрывают дыры в бюджете, сделанные олигархами выведшими средства из Украины", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

По его словам, власти будут тратить на банк 20 млрд. грн каждые 2-3 месяца, однако через несколько лет его вынуждены будут ликвидировать.

Битва за банк обострит политический кризис

Накал судебной борьбы за банк свидетельствует, что Коломойский не намерен отдавать свои активы и будет за них бороться решительно. Поэтому не исключено, что в этот конфликт он вовлечет подконтрольных себе депутатов Верховной Рады и ключевых политиков. Кроме того, он будет активно использовать свои медиа-площадки для "мочилова" президента, что чревато в условиях приближения президентских выборов. Не исключено, что против Порошенко выступят и другие олигархи, которые понимают, что они следующие.

"И Коломойский, и Ахметов, несмотря на то, что они сейчас выживают и стараются дружить с Порошенко, они прекрасно понимают, что по задумке Банковой, к следующим президентским выборам никакого Коломойского и Ахметова существовать не должно… Все олигархи будут страдать точно также, как и Коломойский, при этом, по той же самой схеме. Сначала личная договоренность с президентом и глвой Нацбанка, а потом уже их публичный развод на деньги и имущество. Поэтому не исключено, что они подключаться к этой борьбе", — считает Небоженко.

Война между "Беней" и Порошенко все более разрастается, но пока имеет скрытую форму. Из СМИ стало известно, что в Швейцарии якобы побывал генпрокурор Украины Юрий Луценко, который выложил против него компромат и пригрозил серьезными последствиями в случае дальнейшего упрямства. Также в СМИ появилась информация, что за границу уехало 11 бывших топ-менеджеров "ПриватБанка", опасаясь арестов в Украине. Все это свидетельствует о предстоящем остром политическим противостоянии олигархов, которое пока находится на стадии подготовки.