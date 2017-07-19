Борьба за "ПриватБанк" обострит политический кризис - Небоженко

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Во вторник Окружной административный суд Киева отстрочил слушание по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о признании противоправным и отмене решения о национализации "Приватбанка". Соответствующее решение принято в ответ на соответствующее ходатайство ФГВФЛ, представитель которого заявил, что Фонд гарантирования до настоящего времени не получил ни копии искового заявления, ни постановления об открытии судебного производства.

По мнению политолога Виктора Небоженко, экс-владелец "ПриватБанка" серьезно настроен на борьбу за активы финучреждения, поэтому готов задействовать все доступные инструменты, включая политические. Эксперт считает, что у Коломойского есть компромат относительно национализации банка, поэтому представители власти могут пойти на попятную в противостоянии с олигархом.

"Когда Коломойский понял, что у него забирают "Приватбанк" он пошел на две вещи. С одной стороны, от него есть заявление, что он не против национализации "Приватбанка". А с другой стороны, между Порошенко и Коломойским есть внутренние договоренности о справедливости денежно финансовых распределений. Поэтому Коломойский знает, что ни Гонтарева, ни Порошенко судиться по нормальному не будут, потому что у него есть доказательства теневых договоренностей по "Привату". Если бы все было законно, то государство должно было обрушиться на Коломойского, и он вынужден был все проиграть и все отдать. Но Коломойский знает, что он отдавал банк не совсем честно для Украины", — заявил РИА Новости Украина Небоженко.

Эксперт считает, что Коломойский будет активно использовать возможности как украинских судов, так и международных, шантажируя власть конфискацией зарубежной собственности.

"Существует заграничная собственность у наших больших чиновников. И Коломойский может припугнуть их. Мол, если вы заберете у меня что-то в Украине, я у вас заберу через западные суды собственность в Европе. Поэтому ожидать каких-то ожесточенных баталий или драматических изменений не стоит… Коломойский прекрасно знает, что никакой европейский суд не станет на сторону Порошенко и Гонтаревой, узнав о предварительных договоренностях, по которому "Приватбанк" перешел к государству", — считает Небоженко.

Политолог не исключает, что к борьбе против Порошенко будут подключены и другие олигархи, которые боятся повторить судьбу Коломойского.

"И Коломойский, и Ахметов, несмотря на то, что они сейчас выживают и стараются дружить с Порошенко, они прекрасно понимают, что по задумке Банковой, к следующим президентским выборам никакого Коломойского и Ахметова существовать не должно… Все олигархи будут страдать точно также, как и Коломойский, при этом, по той же самой схеме. Сначала личная договоренность с президентом и главой Нацбанка, а потом уже их публичный развод на деньги и имущество. Поэтому не исключено, что они подключаться к этой борьбе", — считает Небоженко.