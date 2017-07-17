Ликвидация "ПриватБанка" обошлась бы бюджету в 90 млрд грн - НБУ

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В случае ликвидации "ПриватБанка" в декабре 2016 года, когда финучреждение было национализировано, государственный бюджет мог бы потерять 90 млрд грн, сообщает Лига.net со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Катерину Рожкову.

"Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все", — сказала Рожкова в ответ на вопрос о том, сколько стоила бы государству ликвидация банка.

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"Была бы остановка огромного количества расчетов, потому что 50% транзакций в стране шло через "ПриватБанк". Выплата в короткий промежуток времени 90 млрд грн — это неизбежная эмиссия, которая бы мгновенно негативно повлияла бы на курс, инфляцию, финансовую стабильность, а значит пострадали бы другие банки и экономика в целом", — добавила она.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".