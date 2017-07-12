Минфин перечислил "ПриватБанку" 22,5 млрд грн

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного "ПриватБанка" в Киеве облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд грн, сообщили в пресс-службе Минфина.

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Отмечено, что решение о перечислении средств было принято 11 июля.

Отмечается, что в банке ожидали средства еще на прошлой неделе. Это первая часть необходимой докапитализации банка, еще 16 млрд грн в банке рассчитывают получить осенью.