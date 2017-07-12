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    Минфин перечислил "ПриватБанку" 22,5 млрд грн

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    По данным Минфина, 22,5 млрд грн - это первая часть необходимой докапитализации банка, еще 16 млрд грн в банке рассчитывают получить осенью.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного "ПриватБанка" в Киеве облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд грн, сообщили в пресс-службе Минфина. 

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    Отмечено, что решение о перечислении средств было принято 11 июля. 

    Отмечается, что в банке ожидали средства еще на прошлой неделе. Это первая часть необходимой докапитализации банка, еще 16 млрд грн в банке рассчитывают получить осенью.

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