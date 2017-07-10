Эксперт о нарастающем конфликте между Коломойским и Порошенко

"Помимо бизнес-интересов есть еще рабочая связка в парламенте. Давайте не забывать, что интересы Коломойского сосредоточены в такой депутатской группе, как "Возрождение". И именно эта сила является союзником по принуждению в конфигурации коалиции. "Возрождение" и "Воля народа" — это те две силы, которые очень часто страхуют коалицию. И с ними так или иначе нужно будет дружить. По-любви или по принуждению. Я все таки склоняюсь к тому, что сейчас идет работа по принуждению. И этот накал говорит о том, что конфликт между президентом и Коломойским нарастает и будет нарастать еще сильнее", — заявила Решмедилова в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что одиннадцати представителям бывшего менеджмента "ПриватБанка", а также людям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским, запрещен выезд из Украины.

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В ведомстве пояснили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления своим служебным положением служащими Нацбанка, а также растраты средств "ПриватБанка" в особо крупном размере.

Глава правления финучреждения Александр Шлапак заявил, что ГПУ завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" "ПриватБанка".

Национальный банк Украины заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".