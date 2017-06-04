Села вдоль линии разграничения восстановлению не подлежат - Тука

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Донецкой области насчитали восемь населенных пунктов, до основания разрушенных обстрелами и уже не подлежат восстановлению. Одно из таких мест посетил еврокомиссар Йоханнес Хан, посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли и глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер. РИА Новости | Перейти в фотобанк Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину

Европейцы вместе с украинскими чиновниками побывали в уничтоженном поселке Широкино, что в десяти километрах от Мариуполя. По словам вице-спикера парламента Ирины Геращенко, которая сопровождала европейскую делегацию, иностранцы были поражены последствиями боевых действий.

Возможно ли возрождение разрушенных городов Донбасса проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ці вісім населених пунктів на Донеччині, які не підлягають відновленню, вони розташовані по обидва боки лінії розмежування?

— У нас нема об'єктивних відомостей щодо стану населених пунктів по той бік лінії розмежування з зрозумілих причин. Тому ми мову ведемо лише про населені пункти, які розташовані з нашої сторони.

Йдеться про селища, в які ніколи не повернуться люди? Їх просто нема?

— Вони фактично зруйновані за ці роки постійних обстрілів. На жаль, дуже прикро, але немає жодного сенсу зараз казати про їхнє відновлення.

Які селища зруйновані вщент?

— Таких статистичних даних у мене зараз немає. А це невеличкі села і селища, які розташовані вздовж лінії розмежування. Це і Водяне, і Піски. Вони всі практично в однаковому стані знаходяться.

Куди ці люди виїхали?

— Ні, такого обліку взагалі не ведеться, хто куди виїжджав.

Чи передбачена мешканцям покинутих селищ компенсація або ж певні пільги за вщент зруйновані помешкання?

— Зараз такий законопроект в стадії розробки в ВР. Є кілька різних поглядів на вирішення цього питання. Вони діаметрально протилежні, тому це вже буде справа ВРУ. На сьогоднішній день найбільш реалістичний шлях, це організація позовів до судів з вимогою відшкодування збитків, до РФ і через ЄСПЛ.

Є селище, як адміністративна одиниця. Тепер вони припинять своє існування в такій якості?

— Скоріше за все, так. Бо я, чесно кажучи, не бачу жодного сенсу якесь місто на мапі України, в якому колись жили люди, а зараз там ніхто не живе, вважати за адміністративний центр. Жодного сенсу в цьому взагалі не вбачаю. Якщо ці селища, населені пункти, вони просто зруйновані вщент, там не живуть люди, там немає жодних представників влади.

Найскладніше в цьому питанні, це те що ці землі нашпиговані боєприпасами.

— Нерозірваними боєприпасами території заміновані скрізь. Тому там ситуація вкрай важка. І для того, щоб повернути до життя взагалі, навіть після припинення бойових дій, за досвідом зокрема і хорватських спеціалістів, і ізраїльських, найоптимістичніший прогноз, це 10-15 років.

До того моменту, як припиняться бойові дії, що буде з цими селищами?

— Я сподіваюсь, що люди туди так і не потрапляють, бо жодна людина в здоровому глузді не буде лізти в ті місця, де щоденно без зупинок лунають обстріли.

Якщо в Донецькій області є вісім населених пунктів, які не підлягають відновленню, то чи є така статистика по Луганщині?

— По Луганщині таких населених пунктів наразі немає. Бо на Луганщині вздовж лінії розмежування не було таких тривалих обстрілів по одним і тим самим населеним пунктам. Є населенні пункти, які частково зруйновані, але казати про те, що є населені пункти, які зруйновані зовсім, на щастя такого немає.

Останній рік активно мусується тема про Фонд відродження Донбасу. Чи вдалося почати реалізовувати цю ідею, адже йшлося про запуск цього фонду лише після місцевих виборів на неконтрольованих територіях?

— Зараз і вибори не можуть там відбутися, і про ситуацію з тим фондом мені нічого невідомо. Фонд міжпартнерський, трастовий фонд. Він організований і я сподіваюсь, до початку осені він вже набуде повних функціональних своїх важелів, щоб почати роботу. У нас вже є попередні домовленості з урядами двох країн, які виступлять в ролі перших фінансових партнерів цієї організації. Так що я сподіваюсь, що можливо з осені вже цей фонд почне працювати.

Якими сумами він оперуватиме і як він наповнюватиметься?

— Щодо сум зараз прогнозувати неможливо. Мова йде на сьогоднішній день про наповнення цього фонду трьома мільйонами доларів. Це стандартна загальносвітова процедура, для того щоб подібні організації починали працювати. Для того щоб можна було найняти приміщення, забезпечити штатом, оргтехнікою і так далі. Зараз про ці кошти питання вже фактично досягнуто домовленість з міжнародними партнерами. Подальше наповнення цього фонду вже буде залежати від того, як буде працювати керівництво цього фонду, як буде працювати уряд України, щодо агітації за наповнення цього фонду. І найбільш оптимістичний прогноз з моєї точки зору, цей проект має бути реалізований успішно, виходячи з того, що під час його організаційного етапу нами була здійснена досить незвична для України процедура, коли ми для того, щоб забезпечити повну прозорість прийняття рішень і унеможливити зазіхань наших улюблених корупціонерів, нами було прийнято рішення, щодо складу керівництва цього фонду, яке передбачається з дев'яти осіб. І лише один представник буде з України. Решта вісім, це представники тих міжнародних організацій і урядів тих країн, які будуть виступати в якості донорів. Самі виділяйте кошти і самі вирішуйте, яким чином їх витрачати.

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Вже в Донецькій області чекають на більш ніж мільярд гривень з допомоги ЄС загальною сумою два мільярди. Куди розподілять ці кошти?

— Зараз ще триває робота щодо відбору проектів, тому так переконливо казати, куди саме, зараз ще передчасно. Мова перш за все йде про об'єкти інфраструктури.

Ранее миротворец ООН (участник двух миротворческих миссий — в 1994 году и в 1996 году) Сергей Малярчук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что миротворческая миссия ООН помогла бы урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

Также политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сдвиги в решении конфликта на Донбассе появятся тогда, когда США определятся со своим представителем по этому вопросу.