За два года власти привлекли на восстановление Донбасса $1,5 млрд - СМИ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Привлеченные властями Украины в 2015-16 годах средства иностранных доноров на восстановление регионов Донбасса и помощь пострадавшим превысила 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро и 286,6 млн долларов), пишет в своей статье для ZN.UA Валентина Самар.

Сообщается, что в 2015 году правительство Арсения Яценюка, согласно официальным данным отчета, привлекло около 1,3 млрд евро, из которых 200 млн евро — на восстановление инфраструктуры Донбасса и решение проблем внутренне перемещенных лиц — от Европейского инвестиционного банка.

Еще 500 млн евро на финансирование госбюджета и проектов, направленных на восстановление и модернизацию инфраструктуры Востока Украины было привлечено от правительства ФРГ.

Также в статье отмечается, что 104,1 млн долларов привлечено в поддержку населения, пострадавшего от конфликта в Украине от правительств США, Японии, Швеции, от ЕС и ООН) и 242 млн евро как гуманитарная помощь для пострадавших из восточных регионов Украины и перемещенных лиц — от ЕС и его государств-членов, 158,2 млн долларов на реализацию Плана гуманитарного реагирования ООН.

В 2016 году правительства Яценюка и Владимира Гройсмана "для восстановления социальной устойчивости, развития мира и общественной безопасности" привлекли 126,8 млн долларов.

Помимо этого, по Плану гуманитарного реагирования ООН на 2016 год, доноры выделили 97,8 млн долларов, а Международный комитет Красного Креста предоставил гуманитарную помощь на сумму около 62 млн долларов. Таким образом, за 2016 год на восстановление инфраструктуры и помощь людям доноры предоставили 286,6 млн долларов.

По словам Самар, данная сумма превышает оценку ориентировочного объема финансовых нужд на выполнение Программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", которую ранее дали общая миссия ЕС, ООН и Всемирный банк.

"Этих средств должно было бы хватить на финансирование трех компонентов целевой программы: инфраструктура и социальные услуги; восстановление экономики и социальная устойчивость; развитие мира и общественная безопасность. Реализовать ее должны в пяти областях (формула 2+3) — Донецкой, Луганской и областях, где поселилось больше всего перемещенных лиц (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской)", – говорится в статье.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.