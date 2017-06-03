Швейцария направила 600 тонн гумпомощи в Донбасс

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Швейцарское посольство направило 600 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса, проживающих на неподконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию последовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз общим весом около 600 тонн", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщала, что миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий.