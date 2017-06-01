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    Красный Крест отправил в Донбасс 13 грузовиков с гумпомощью

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    Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания, гигиенические наборы, медикаменты и строительные материалы общим весом около 222 тонны, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
    Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Через контрольный пункт пропуска "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемые (Киевом — ред.) территории проследовали 13 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания, гигиенические наборы, медикаменты и строительные материалы общим весом около 222 тонны", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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