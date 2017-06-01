В Донбассе начал действовать очередной режим прекращения огня

ДОНБАСС, 1 июн — РИА Новости Украина. В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе вступил в силу очередной "режим тишины" — бессрочное прекращение огня.

С начала 2017 года противоборствующие стороны в Донбассе не раз объявляли о введении "режима тишины", однако он, как правило, длился не более 12 часов. Нынешнее перемирие вступило в силу с 00.00 1 июня.

В рамках "нормандского формата" в Берлине на уровне замминистров иностранных дел 31 мая Киев предложил на переговорах объявить в Донбассе очередной режим тишины.

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"Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются", — заявил глава украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Он также отметил, что украинская сторона на переговорах, прежде всего, настаивала на прекращении огня. "Это наша принципиальная позиция", — подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры иногда пытаются "подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в списке задач".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.