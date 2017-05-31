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    Красный Крест сообщает об обстреле района выдачи гумпомощи в Донбассе

    (обновлено: )19201
    Представители Международного комитета Красного Креста сообщают об обстреле района села Пришиб, где должна была выдаваться гуманитарная помощь.
    Красный Крест в Донбассе. Архивное фото
    "24 канал"

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) стали свидетелями обстрела района выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике селе Пришиб, сообщил в среду журналистам глава офиса МККК в Луганске Вальтер Грос.

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    "МККК прибыл в Пришиб для предоставления продуктовых и гигиенических наборов, но был вынужден отложить раздачу и покинуть местность ввиду сложившейся небезопасной обстановки", — сказал Грос.

    Глава офиса уточнил, что сотрудники МККК услышали звуки взрывов и, "не сумев определить направление и дальность звуков, приняли решение отложить раздачу и покинуть местность".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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