Красный Крест сообщает об обстреле района выдачи гумпомощи в Донбассе

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) стали свидетелями обстрела района выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике селе Пришиб, сообщил в среду журналистам глава офиса МККК в Луганске Вальтер Грос.

"МККК прибыл в Пришиб для предоставления продуктовых и гигиенических наборов, но был вынужден отложить раздачу и покинуть местность ввиду сложившейся небезопасной обстановки", — сказал Грос.

Глава офиса уточнил, что сотрудники МККК услышали звуки взрывов и, "не сумев определить направление и дальность звуков, приняли решение отложить раздачу и покинуть местность".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические