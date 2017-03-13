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    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (318)

    24
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    УНИАН
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter PavloKlimkin
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    УНИАН
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    УНИАН
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine

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    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино

    Министры иностранных дел Люксембурга и Украины Жан Ассельборн и Павел Климкин посетили Широкино.

    "В Широкино мы воочию увидели трагедию. Все, что там есть сейчас – это следствие действий профессиональной армии", – цитирует МИД Украины слова Ассельборна.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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