Необходима ли отмена залога для коррупционеров? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Депутаты планируют отменить практику залога для коррупционеров. Речь идет о преступлениях в особо крупных размерах. Проект закона с таким предложением накануне, 25 мая, появился в Верховной Раде.

Толчком для появления законопроекта стала всеукраинская антикоррупционная операция, которую накануне провели силовики. 26 бывших руководителей налоговых инспекций, по всей стране задержали и доставили в Киев. Но в течение дальнейших суток суд практически ежечасно принимал решение о выпуске задержанных под залог.

О том, как в парламенте намерены исправить ситуацию, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що передбачає цей законопроект?

— Він передбачає, що за трьома статтями: незаконне збагачення, хабарництво і спроба підкупу службових осіб в особливо великих розмірах, буде скасована застава як мінімум на перші 60 днів проведення слідства, для того щоб підозрюваний не міг чинити тиск на тих людей, які можуть дати покази і які є фігурантами справи. На жаль, у нас в суспільстві дуже висока перцепція корупції, і Україна займає не за рівнем корумпованості, а за рівнем лояльного сприйняття корупції одне з провідних місць у світі. Тому якщо ми будемо дрібне хабарництво туди ж відносити, то у нас СІЗО луснуть. І я тому кажу, що для України зараз потрібна масова інформаційна освітня кампанія щодо корупції особливо для нового покоління, бо люди часто просто не розуміють, що за цим стоїть і які є наслідки цього явища.

Які це великі розміри коррупції?

— Здається, це визначається пунктами 2 і 4 статті 368, якщо не помиляюсь, 100 мінімальних неоподатковуваних доходів.

Коли цей документ може потрапити на розгляд ВРУ? Які у нього перспективи?

— Без цього законопроекту ми просто не зможемо ефективно побороти це явище і, як ми бачимо, що воно буде просто так і тривати, бо велику рибу ловлять, тобто прокуратура та НАБУ ловлять, а суди можуть відпускати. Тому в даному разі я переконаний, що ми спробуємо набрати кількість голосів, бо там є зауваження лише з міжнародних структур, що за економічні злочини не передбачається досудове ув'язнення, і рекомендується зокрема з європейської комісії з прав людини і є рішення ЄСПЛ про заставу і домашній арешт. Але ми економічні злочини не брали, ми брали саме корупційні злочини. Тому в даному разі, я думаю, що ми зробимо це можливим. Я вже говорив з Парубієм, буду ще раз говорити з Іриною Геращенко, вона абсолютно підтримує, що на наступному пленарному тижні, можливо, як пройдуть комітети, і винесемо. Хоча з нашою ВРУ боюсь давати якісь прогнози щодо часу.

Юридические аспекты отмены залога для коррупционеров прокомментировал в эфире "ГС" адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

Как вы оцениваете законопроект?

— Этот законопроект явно отвечает определенным ожиданиям современного общества, но надо сказать, что он не решает фундаментальных проблем. Ведь останутся ли эти люди под стражей на месяц, или на 60 дней, или же выйдут сейчас с подпиской, это никак не меняет самого прискорбного факта, что следствие не может доводить до конца такие дела. Если дела будут заканчиваться приговорами, то залог это будет или содержание под стражей, не столь важно. А подменяя собой это временное на 60 дней заключение, которое преподносится публике как большое достижение, на мой взгляд, это имеет оттенок политической манипуляции.

Смотрите также: Иностранные банки беспомощны перед нашей коррупцией — эксперт

Есть аргумент: чтобы на следствие не могли давить, на свидетелей, когда выпускают под залог…

— Я думаю, давление зачастую производится окружением. Поэтому, конечно, любопытная аргументация, но задам вопрос иначе. А неужели текущих методов в виде, в том числе, организации наружного наблюдения, получения санкций суда на снятие информации с каналов связи, недостаточно для того, чтобы пресечь подобные попытки? Или только сам человек может оказывать давление на следствие? Его подельники, коллеги, родственники… Законопроект ведь не предусматривает, и абсурдно выглядит предложение: давайте всех сразу под стражу, чтобы никто не мог давить на следствие. На сегодняшний день следствие само по себе пока не показывает способности доводить такие дела до логического завершения. Им даже мешать не нужно. Поэтому, на мой взгляд, у нас крайне актуальным остается вопрос реформирования следственных органов, которое не проведено до сих пор. И решать эту вот болезнь таким образом, это как сифилис припарочками. Он так не лечится.

Информационный повод есть, политические дивиденды снимут. А с другой стороны, усыпив бдительность народа, посидят эти коррупционеры какое-то время, а потом тихо, когда все уладится, их освободят?

— Абсолютно. Подмена. Всем хочется увидеть таких чиновников за решеткой, и это дается вместо того, чтобы привлечь чиновников к ответственности. На самом деле, следует желать привлечения чиновников к ответственности. Обвинительных приговоров.

А как тогда быть?

— Именно такими полумерами как раз вскармливается компромисс, который наиболее выгоден коррупционной системе. Потому что коррупционер, если он, допустим, украл пару миллионов долларов, я думаю, многие из наших слушателей согласились бы 60 дней провести в СИЗО, при этом, выйдя, получить на свой счет пару миллионов долларов. Нет ни конфискации, ни реальных сроков, а выйдя он продолжит дальше свою деятельность. Поэтому, я считаю, у нас остается одно — реформировать, реформировать, и еще раз реформировать.

Плюс, очень хотелось бы видеть в первую очередь на таких должностях функционеров, настоящих юристов, а не просто некий политический пиар. У нас слишком много сейчас производится шоу и имитаций. А реальной работы, судя по всему, нету. Потому что всем хочется быстро отчитаться, запостить о победе, красиво, вертолеты… А лично мне, как адвокату, достаточно простого, скромного, обвинительного приговора. Который действительно свидетельствует, если он правильно, хорошо сделан, хорошо написан, там все сказано, он будет свидетельствовать о действительной победе украинского общества над коррупцией.

Отмена залога станет гарантией того, что коррупционер окажется за решеткой? На этот вопрос ответили слушатели радиостанции.

Андрій, Київ: Річ в тому, що у нас проблема не лише у слідстві, а ще в судах, і треба реформувати і слідство, і суди. Тому що всі бачать, як наші суди діють і всім зрозуміло, що вони часто законом дозволяють чинити такі дії. І найгірше, що у нас не прийнятий закон про те, щоби громади обирали місцевих суддів, як в США та інших країнах світу. І судову реформу не проведено. І найбільша біда, що у нас дійсно слідчі органи теж не тільки некомпетентні, а ще й займаються корупцією. І отут у нас непочатий край роботи, і треба робити там серйозні зміни.

Мироненко Виктор Алексеевич, Киев: Мне вообще интересна такая позиция генпрокурора. Значит, вы, говорит, может ездить на кубиках, жить как Клюев, и т.д., если уплатите налоги. Это получается, у нас теперь хотят ввести налоги на воровство из бюджета? Они же воруют миллиарды, а налоги — миллионы. Я так понимаю по позицию генпрокурора.

Галина, Киев: Я считаю, что они должны сидеть хотя бы потому, что круговая порука. Дело не в том залоге, который они внесут. Они при любых деньгах могут просто убежать из страны. А так по крайней мере мы все будем за ними следить. А все остальное повязано, нужно менять суды.

Петро Олексійович: Прокурору можна все простити, тому що у нього нема відповідної освіти і він політик. А політик не може бути прокурором. Прокурор це людина, яка має керувати всіма, дотримуватися закону. Пам'ятаєте, ще є одна у нас така домовленість, співпраця зі слідством. Хто придумав цю дурницю? Я подивився десь 10 звинувальних висновків нових. І я працював суддею 33 роки. І я подивився, що за жодним оцим звинувальним висновоком, який зараз нове слідство надає до суду, не може суд винести вирок. Слідство ведеться у нас безтолково, а спирають все на суди.

А тепер відносно судової реформи. Я виступав на конференції і вимагав, і вважаю, що необхідно зробити, — у нас нема органу, який би захищав права суддів. І поки його не буде, тиск на суддів не перестане бути, і судді не завжди приймають рішення, вироки законні, а під тиском, тому що вони незахищені. У нас органу немає, скільки вже Україна незалежна, який би захищав права суддів.

Ось де гвіздок забитий.

Ранее юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский заявил в эфире "ГС", что создание судебного органа для рассмотрения дел против крупных коррупционеров требует изменений законов, поэтому выбирать кто и кого станет судить, решит Рада.

Напомним, когда речь идет о хищении имущества в особо крупных размерах, подозреваемых не стоит отпускать из-под стражи. Такое мнение в эфире "ГС" выразил адвокат Олег Березюк.