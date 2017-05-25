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    Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции

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    Сразу после того, как мэра вывели из его рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. Дорин Киртоакэ занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд.
    Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ
    Sputnik Молдова

    КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан прокурорами и офицерами Национального антикоррупционного центра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински.

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    "Примар (мэр) Кишинева задержан по делу о платных парковках", — заявила Старински.

    Сразу после того, как Киртоакэ вывели из рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. "Пока не делаю никаких заявлений", — сказал мэр. Перед зданием антикоррупционного центра собрались сторонники Киртоакэ.

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    Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

    В четверг по делу о коррупции, получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий были задержаны на трое суток девять человек. Среди них — секретарь муниципального совета Кишинева и двое муниципальных советников, а также шесть сотрудников ряда компаний.

    Sputnik Молдова
    Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

    Все случаи, по которым были заведены уголовные дела, расследовались в течение нескольких месяцев. Как заявляют правоохранители, за этот период были собраны видео- и аудио-доказательства, подтверждающие многочисленные случаи превышения служебных полномочий, дачи и получения взяток, оказания влияния на принятие муниципальным советом определенных решений, а также влияния на принятие благоприятных решений в отношении определенных бизнесменов.

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