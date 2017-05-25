Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости Украина. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан прокурорами и офицерами Национального антикоррупционного центра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински.

"Примар (мэр) Кишинева задержан по делу о платных парковках", — заявила Старински.

Сразу после того, как Киртоакэ вывели из рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. "Пока не делаю никаких заявлений", — сказал мэр. Перед зданием антикоррупционного центра собрались сторонники Киртоакэ.

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Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

В четверг по делу о коррупции, получении выгоды из влияния и превышении служебных полномочий были задержаны на трое суток девять человек. Среди них — секретарь муниципального совета Кишинева и двое муниципальных советников, а также шесть сотрудников ряда компаний.

Sputnik Молдова Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

Все случаи, по которым были заведены уголовные дела, расследовались в течение нескольких месяцев. Как заявляют правоохранители, за этот период были собраны видео- и аудио-доказательства, подтверждающие многочисленные случаи превышения служебных полномочий, дачи и получения взяток, оказания влияния на принятие муниципальным советом определенных решений, а также влияния на принятие благоприятных решений в отношении определенных бизнесменов.