Схожие проблемы. Коррупция живет где-то рядом с президентским дворцом

РИА Новости Украина

Тайные собрания под покровом ночи, прослушка, мешки с сотнями тысяч реалов крупными купюрами. Последний коррупционный скандал, начавшийся с доноса пищевого гиганта JBS, похож на фантастический фильм, но его последствия очень даже реальны для Бразилии.

Sputnik Бразилия взял интервью у политолога, профессора в Федеральном Университете Рио-де-Жанейро Карлуса Эдуарду Мартинша (Carlos Eduardo Martins) на тему нестабильности правительства Мишела Темера (Michel Temer) и коррупции в бразильском обществе.

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По оценке Мартинша, для правительства Темера ситуация "становится все труднее", и недавний арест его бывшего помощника Тадеу Филиппелли (Tadeu Filippelli) лишь подливает масла в огонь. Филиппелли и бывшие губернаторы Федерального округа Жозе Роберту Арруда (José Roberto Arruda) и Агнелу Кейрош (Agnelo Queiroz) были задержаны Федеральной полицией в рамках расследования предполагаемых фактов мошенничества и завышения смет при строительстве стадиона имени Манэ Гарринчи (Estádio Mané Garrincha) в Бразилиа.

"Существует опасение, что эта судебная и полицейская операция по борьбе с коррупцией развернется в таких масштабах, что затронет всю систему, в том числе её части, которые эту борьбу с коррупцией использовали в 2016, чтобы совершить государственный переворот", — говорит эксперт.

Профессор Федерального Университета считает, что в случае возможного ухода Темера с поста президента может быть применена "консервативная стратегия", которая предусматривает непрямые выборы (по нынешнему бразильскому законодательству, это единственная возможная законная процедура – для проведения прямых выборов на временный период до 2018 года должна быть проведена конституционна реформа) и главный претендент на пост президента – нынешний Министр Экономики Энрике Мейреллеш (Henrique Meirelles). Кандидатуру министра, однако, следует рассматривать с осторожностью, считает Мартинш: "Энрике Мейреллеш был председателем Совета директоров компании JBS, которая подкупила большую часть бразильского парламента".

Это не новость, что коррупция давным-давно является бичом для Бразилии. По данным коррупционного рейтинга Всемирного экономического форума, Бразилия — четвертая самая коррумпированная страна в мире, и уступает лишь Чаду, Боливии и Венесуэле. Рейтинг был составлен согласно опросу бизнес-лидеров из 141 страны об их восприятии коррупции в своих странах.

Мартинш считает, что судебная система Бразилии очень снисходительна по отношению к JBS и не справилась с противодействием коррупции, выдав награду за их разоблачение.

"Бразильское государство глубоко коррумпировано, особенно если речь идет о крупном капитале. Случай JBS это наглядно показывает, как и то, насколько бессильны полицейские расследования и судебные санкции на эти сектора, поскольку JBS смогла избежать наказания, совершив донос".

И что со всем этим делать?

"Доносы Марселу Одебрехта (Marcelo Odebrecht, глава строительной компании Odebrecht) и теперь JBS в рамках сделки со следствием фактически показывают, что крупные компании полностью коррумпировали политическую и партийную систему Бразилии. Особенно коррумпированными элементами являются Партия трудящихся (PT), Партия бразильского демократического движения (PMBD) и Партия бразильской социал-демократии (PSDB), да и вся система в целом была сильно скомпрометирована", — сказал политолог Рикарду Ижмаэл (Ricardo Ismael), профессор Папского Католического Университета Рио-де-Жанейро (PUC-RJ).

По мнению Ижмаэла, страна сильно нуждается в срочном обновлении руководства, обновлении политических партий и собственно самой политики, особенно в области этого "промискуитета между государственными институтами и частными".

Политолог отмечает, что одной из проблем обновления политической верхушки является выраженное недоверие населения по отношению ко всему политическому классу как таковому, что показали последние муниципальные выборы. На них количество бюллетеней без пометок (испорченных), бюллетеней против всех и воздержавшихся избирателей сильно превысило количество голосов отданных в пользу нового мэра Рио, Сан-Паулу и десятков других городов. Для Ижмаэла, однако, единственной силой, способной изменить политическую ситуацию в Бразилии, является голос избирателя.

"Испорченные бюллетени, голоса против всех или даже неявка на выборы препятствует обновлению политических элит и партийной системы. Другие тенденции, с которыми также нужно бороться, это желание вернуться к временам военного вмешательства [речь идет о военной диктатуре], распустить Конгресс, и, в целом, беспечное отношение к решению проблем с помощью "мусорных" законов (бессмысленных, сделанных тяп-ляп). Процесс обновления политической культуры в стране должен протекать в рамках демократии, несмотря на всё её изъяны и проблемы", — заключил политолог.