Бразилия. Танцуйте самбу, и деньги потекут рекой

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РИА Новости Украина

24 февраля состоялось торжественное открытие самого захватывающего бразильского праздника. Церемония сопровождалась тематическими шествиями и традиционными парадами школ самбы. Бразильский карнавал является событием, пожалуй, самым популярным среди туристов в это время года. В этом году специалисты предрекают прибыль от Карнавала почти в 6 млрд реалов, пишет Sputnik Бразилия.

Многие бразильские города, например, Сальвадор (Salvador, столица штата Баия – Bahia), Олинда (Olinda, штат Пернамбуку – Pernambuco), Оуру-Прету (Ouro Preto, штат Минас Жерайс – Minas Gerais), Сан-Паулу (São Paulo, столица одноимённого штата) предлагают массу развлечений, но именно Рио-де-Жанейро (Rio de Janeiro, столица одноименного штата), по прогнозам специалистов, должен привлечь наибольшее количество туристов (ок. 1,1 миллиона человек). Это меньше чем во время Олимпийских игр (1,4 млн.), но больше чем, например, во время празднований Нового Года (856 тыс.).

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Согласно Национальной Конфедерации Туризма, Торговли Товарами и Услугами, два крупнейших штата страны должны принести 68,2% ожидаемой прибыли. Предполагается, что Рио заработает около 2,4 млрд. реалов (около 80 млн долларов), а Сан-Паулу примерно 1,5 млрд. реалов (около 500 млн долларов). Данные по другим штатам: Минас Жерайс — 332,7 млн. (примерно 110 млн долларов), Баия – 308,7 млн. (около 101,8 млн долларов), Сеара (Ceará) – 140,3 млн (около 46,3 млн долларов) и Пернамбуку – 131,4 млн (около 76,4 млн долларов).

Транспорт, аренда жилья и питание — эти сегменты принесут около 85% прибыли. По всей Бразилии в барах и ресторанах туристы потратят примерно 3,31 млрд. реалов (примерно 1,1 млрд долларов), на транспорт – почти 1 млрд., а аренда жилья принесет стране прибыль в 652,5 млн реалов (примерно 215,3 млн долларов).

"На сектор питания приходится большая часть потребительских расходов во время таких масштабных событий в сфере туризма в любое время года", заявил в интервью сайту Портал Бразил Алешандре Сампайу (Alexandre Sampaio), президент Предпринимательского совета по туризму и гостеприимству.

Как и прежде, парад школ самбы в Рио-де-Жанейру станет одним из самых привлекательных для туристов событием. Ночью 26 февраля и в понедельник, 27 февраля, по телевизору или же на самом самбодроме на улице Маркес ди Сапукаи (Marquês de Sapucaí), можно будет увидеть выступления различных школ самбы.

Для тех, кому не очень интересны шествия, во всех штатах Бразилии предусмотрены многочисленные уличные развлечения.

В Сан-Паулу уличный карнавал пройдет на сценах в парке Аньянгабау (Anhangabaú) и на площади Ларгу да Батата (Largo da Batata), около 154 шествий пройдут по всему городу. Белу Оризонти (Belo Horizonte, столица штата Минас-Жерайс), Сальвадор, Ресифи (Recife, столица штата Пернамбуку), Витория (Vitória), Форталеза (Fortaleza, столица штата Сеара) и столицы других бразильских штатов также предлагают многочисленным туристам широкий выбор развлечений.

Карнавал официально заканчивается в среду, 1 марта.