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    "Бразильский майдан". Протестующие в Сан-Паулу подожгли шины

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    Протестующие установили автомобильные покрышки, чтобы использовать их в качестве дорожных заграждений на улицах самого населенного города Бразилии. Они выступают против мер жесткой экономии.
    Канал на Youtube RT (на русском)

    В Сан-Пауло (Бразилия) в пятницу произошли масштабные столкновения с полицией во время общенационального дня забастовок против мер жесткой экономии бразильского президента Мишеля Темера.

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    Протестующие установили автомобильные покрышки, чтобы использовать их в качестве дорожных заграждений на улицах самого населенного города Бразилии. В некоторых местах автопокрышки подожгли. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

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    В забастовке приняли участие, в частности, работники общественного транспорта, сотрудники частных компаний, банкиры и учителя. Протестная волна прокатилась по всей стране. 

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