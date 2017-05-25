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    Фотоленты

    Президента - в отставку! Столицу Бразилии охватили массовые беспорядки

    (обновлено: )57
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Беспорядки в Бразилии
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Ueslei Marcelino
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Paulo Whitaker
    Беспорядки в Бразилии
    Беспорядки в Бразилии
    folha.uol.com.br
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Ueslei Marcelino
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Adriano Machado
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Adriano Machado
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Paulo Whitaker
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    Ueslei Marcelino
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Adriano Machado
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Ueslei Marcelino
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Paulo Whitaker
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президента
    REUTERS Adriano Machado

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    Все фотоленты

    В Бразилиа в среду проходили массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимали участие от 100 до 150 тысяч человек.

    Здания как минимум семи федеральных ведомств серьезно пострадали в среду в результате беспорядков, произошедших в столице Бразилии.

    Смотрите также: "Бразильский майдан". Протестующие в Сан-Паулу подожгли шины

    По сообщению портала Folha de Sao Paulo, манифестанты разгромили фасады министерства планирования, здравоохранения, финансов, культуры, труда, науки и техники, сельского хозяйства. В нескольких из этих ведомств погромщики устроили поджоги, сейчас огонь потушен.

    Власти распорядились о полной эвакуации сотрудников министерств. Сейчас здания охраняют до 1,5 тысячи солдат. По данным министерства безопасности федерального округа страны, за участие в погромах уже задержаны четыре человека.

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