Гройсман: суды должны обеспечить неотвратимость наказания коррупционеров

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал суды обеспечить необратимость наказания для бывших руководителей областных управлений ликвидированного министерства доходов и сборов, которые были задержаны накануне в рамках масштабной антикоррупционной операции.

Ранее правоохранители задержали 23 бывших чиновников министерства доходов и сборов в рамках антикоррупционной операции по всей стране.

"Теперь свое слово должна сказать судебная система. Потому что, во-первых, если даже их отпускают под залог, то должен быть электронный браслет, они не должны сбежать. То есть, самое главное – обеспечить неотвратимость наказания", — цитирует Гройсмана сайт телеканала "112. Украина".

Гройсман подчеркнул, что судебная система является независимой, он не может давать оценку решениям судов с правовой точки зрения, но, по его мнению, "у каждого должна быть совесть".

"Это те десятки миллиардов гривен, забранных у украинских пенсионеров, у украинской армии, у возможностей развития национальной экономики", — сказал он.