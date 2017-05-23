Разведка США рассказала, от чего зависит исход борьбы Украины с коррупцией

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что исход борьбы Украины с коррупцией зависит от того, останется ли страна на европейском пути развития.

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"Борьба Украины за реформы ее коррумпированных структур будет зависеть от того, останется ли страна на европейском пути или снова станет жертвой внутренних распрей элиты и влияния России", — говорится в заявлении Коуста к слушаниям в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Ранее директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин заявил, что цветные революции в мире происходят на фоне зашкаливающей коррупции, но ее проблему не решают — пример тому Украина.