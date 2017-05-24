Заявление "Центрэнерго": цена на тепло вырастет – экс-министр

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Цена на тепло может снова вырасти, потому что с сентября "Центрэнерго" хочет увеличить цену угля-антрацита в тарифе на тепловую энергию. С таким предложением компания уже обратилась в Нацкомиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Поднять цену угля хотят в среднем в полтора-два раза в зависимости от ТЭС.

Чем желание поднять тариф может быть обосновано проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Чем обосновано поднятие цены на уголь в тарифе? Для чего это нужно "Центрэнерго"?

– Наверное, речь идет о цене на электроэнергию, которую продает "Центрэнерго", вырабатывая её на угле. А что касается цен на уголь, то "Центрэнерго" работает на антрацитовых углях, и я думаю, что сегодня это напрямую зависит от той цены, по которой "Центрэнерго" покупает или может купить уголь, потому что на сегодняшний день мы знаем, что антрацитовая группа покупается только в Южной Африке.

И вот уже несколько контрактов приходит, лодки с углем, я думаю, что цена достаточно высока и она не заложена в тех тарифах на покупку электроэнергии, которую вырабатывает "Центрэнерго". Это единственная причина, я думаю. Другой причины не может быть.

Имеется в виду тариф, по которому энергорынок будет покупать электроэнергию у "Центрэнерго". После этого формируется оптовая цена на электроэнергию и уже после этого формируется цена на электроэнергию, которую покупает облэнерго, и уже после этого формируется цена на электроэнергию, по которой население и предприятия покупают у облэнерго.

То есть, работает такой очень сложный алгоритм, который регулируется национальной комиссией, поэтому мы говорим сейчас только о цене на уголь и цене на электроэнергию, которую "Центрэнерго" будет продавать. Но доля этой электроэнергии может быть очень маленькой и сегодня Энергоатом вырабатывает больше 60% электроэнергии, которую сегодня потребляет Украина. Поэтому доля электроэнергии "Центрэнерго" может составлять 3-5%.

Нацкомиссия пойдет на поднятие тарифа?

– Если Нацкомиссия просто экономит, посмотрит "Центрэнерго" и для того чтобы предприятие не работало убыточно, для того чтобы можно было выплачивать людям зарплату, для того чтобы можно было ремонтировать оборудование, поддерживать её в рабочем состоянии, Нацкомиссия просто смотрит экономику работы "Центрэнерго" и устанавливает по какой цене "Центрэнерго" будет продавать электроэнергию на рынке, вот и все. Конечно, это прямая задача Нацкомиссии.

Для обычного потребителя что-то изменится? Цифры в платежках поменяются?

– Я думаю, что в данном случае цены для потребителей от "Центрэнерго", в смысле, от ситуации "Центрэнерго", если они изменятся, то они могут измениться крайне незначительно, потому что доля выработанной электроэнергии "Центрэнерго" невелика.

А составляющие тарифов, вот платежки для населения, еще очень много других. Это и оптовая цена на рынке, это и цена на транспортировку, по "Укрэнерго". Поэтому если эта доля, это будет процент не больше 1%.

Если мы говорим конкретно об Углегорской, Трипольской и Змеевской ТЭС, какие регионы зависят от этих станций?

– В регионах ничего не поменяется. Поверьте мне. Потому что они выдают электроэнергию в общую энергосистему Украины, сети "Укрэнерго" магистральные, которые потом распределяются уже по распределительным сетям.

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Единственное – по Трипольской ТЭС, конечно, уменьшается надежность энергоснабжения центрального узла. Я вам честно скажу, после включения подстанций, этой угрозы нет. Такого большого влияния нет на надежность поставки потребителям электроэнергии, если эти станции, например, будут стоять или работать, я думаю, они будут работать с минимальным составом.

Накануне стало известно, что долг Киева за электроэнергию превысил миллиард гривен. Какова структура долга? Кто должен больше всего?

– Я вам скажу, что в том, что этот долг вырос до миллиарда, я думаю, до таких цифр давно не было, в целом сегодня долг потребителей перед "Киевэнерго" за тепло составляет больше четырех миллиардов. Это три миллиарда – тепло и один миллиард электроэнергии.

Это происходит прежде всего из-за неправильной государственной политики по отношению к топливно-энергетическому комплексу, по отношению к тарифообразованию и по отношению к системе оплаты. И вот из этих четырех миллиардов, например, 1,5 миллиарда это долг государства по субсидиям.

А что касается электроэнергии, то основные должники, это предприятия жизнеобеспечения города. Это водоканал, должен 170 миллиардов, но при этом водоканалу государство не компенсировало прибыль субсидий. Это метрополитен, где возникли вопросы по финансовому состоянию метрополитена, но сейчас город перекрывает за счет "Киевпастранса".

И когда государство по своим обязательствам не платит, то естественно этот долг нарастает. И по предприятиям, которые финансируются из государственного бюджета, не идет оплата. Государство просто не платит по своим обязательствам, это первое.

И второе: значительно вырос долг населения за электроэнергию из-за такой череды повышения тарифов на электроэнергию. Когда тарифы обычно повышаются, где-то стабилизация ситуации происходит за месяц-два. А тут не успели стабилизировать ситуацию с одним повышением, второе повышение, третье повышение, и естественно, люди не могут оплачивать и сегодня порядка 300 миллионов гривен, это долг населения за электроэнергию. Поэтому вот причина.

Из одного миллиарда 300 миллионов гривен должно население?

– То есть, 150 – водоканал, порядка 70 или 40 – метрополитен, и так далее. Вот мы и набираем. И субсидии, которые не покрывает государство, это тоже порядка 160-170 миллионов.

Ранее эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире радиостанции заявил, что система расчетов тарифа на тепло не соответствует реалиям.

Также член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал в эфире Голоса Столицы, что нынешние тарифы не могут компенсировать замену столичных теплосетей.