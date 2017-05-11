Цены в гостиницах Киева подняли из-за роста коммуналки - эксперт

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. К проведению Евровидения готовились не только столичные власти, но и местные отельеры. Глава департамента туризма киевской городской государственной администрации Антон Тараненко заявил, что сейчас загруженность гостиниц на уровне 80-85%. Цены сетевые операторы подняли на 15-20%, в некоторых случаях на 30%. При этом некоторые небрендированные гостиницы подняли свои тарифы на 50-60%.

Насколько оправданное такое повышение цен, рассказал председатель правления Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины Юрий Опанащук в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Если гостиницы подняли цены на 50%, значит есть покупатели, которые хотят и могут заплатить эту сумму. Но, я считаю, что на сегодняшний день это все зависит от ценовой политики предприятия. Ведь с начала 2017 года расходы гостиниц увеличились почти на половину. Только подорожание на энергоносители и тепловую энергетику уже в этом году произошло в три раза, а это все входит в стоимость проживания, потому и цена должна существенно увеличиваться", — отметил эксперт.

Напомним, накануне евровидения КГГА предостерегала гостиницы от повышения цен во время конкурса.