Обзор ИноСМИ: подозрения в связях с РФ в США, гостиница Бэнкси в Вифлееме

РИА Новости Украина

Вашингтон окутывают связи команды Трампа с Россией. В Вашингтоне продолжает разгораться скандал, связанный с возможными контактами команды президента США Дональда Трампа с российским послом Сергеем Кисляком, пишут Washington Post, Wall Street Journal и другие.

Газета New York Times выделяет трех человек, которые изменили свои заявления по поводу контактов с послом РФ – экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, генпрокурора США Джеффа Сешнса и бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа. Все они, как отмечает издание, ранее отказывались от контактов с Кисляком, а затем признавались в обратном.

"В пятницу Белый дом попытался уклониться от критики в отношении союзников Трампа и их встреч с российскими официальными лицами, проведя параллели с лидером меньшинства в сенате Чарльзом Шумером, который был сфотографирован на встрече с российским президентом в 2003 году", — пишет газета Guardian.

Шумер ответил: "Готов поговорить под присягой о своих контактах с господином Путиным и его коллегами, это было в 2003 году на виду у прессы и публики. А вы и ваша команда готовы?".

Как подчеркивает Washington Post, "с каждой новой информацией растет облако подозрений, висящее над Белым домом".

"Частично проблема, лежащая в основе этих споров, может быть связана с воинственным стилем Трампа, который редко оставляет возможности для нюансов", — пишет New York Times.

Вместе с тем, как отмечает Financial Times, "несмотря на полемику вокруг этих контактов, сдвиг в реальной политике по отношению к Москве пока малозаметен".

"Накапливающиеся понемногу доказательства вызывают сравнение с "Уотергейтом", которое подкосило президента Ричарда Никсона", — пишет газета Guardian.

"Суждено ли отношениям с Россией стать "Уотергейтом" для администрации Трампа?", — задается вопросом издание.

Британия может выйти из ЕС, не заплатив ни пенни. Британская пресса пишет в субботу о заключениях юристов британского правительства по поводу выхода страны из ЕС.

Как отмечает газета Times, согласно их данным, Великобритания юридически имеет основания не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро по ранее заключенным соглашениям. Юристы отмечают, что у Брюсселя нет юридических оснований требовать обратное, только если эти выплаты не будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами.

"Думайте об этом как о правилах гольф-клуба. Когда уходишь из клуба, продолжать платить не обязан", — сказал источник газеты.

К такому же выводу пришли авторы исследования в палате лордов, отмечает газета Guardian.

"В докладе, опубликованном в субботу, комитет (палаты лордов) утверждает, что у Британии будут твердые юридические основания, если страна решит покинуть ЕС, ничего не заплатив", – отмечает газета.

По данным источника Times, Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.

Шварценеггер покинул телешоу, которое вел Трамп. Актер Арнольд Шварценеггер заявил в пятницу, что он не будет участвовать в новом сезоне шоу "Кандидат", в котором он сменил в качестве телеведущего Дональда Трампа, пишет газета Washington Post и другие зарубежные издания (Guardian, Wall Street Journal, Politico, New York Times, USA Today).

Экс-губернатор Калифорнии подчеркнул, что не против работы с телеканалом NBC и продюсером Марком Брюнеттом в будущем, "на шоу, у которого не будет такого багажа", отмечает Guardian. Под "багажом", как отмечают СМИ, актер имел в виду ассоциации шоу с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает New York Times, последний сезон шоу на NBC отличался плохими рейтингами и терял рекламодателей. Ранее Трамп критиковал актера за низкие рейтинги программы. В начале февраля, выступая на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне, Трамп призвал "молиться за Арнольда", потому что рейтинги шоу "улетели в трубу". Шварценеггер в ответ предложил Трампу поменяться работами, "чтобы люди наконец-то могли спать спокойно".

Бэнкси открыл гостиницу Вифлеем с видом на Стену. Самый знаменитый и самый загадочный уличный художник в мире Бэнкси открыл в Вифлееме, находящемся под контролем Палестинской национальной администрации, гостиницу "с самых худшим видом в мире" – на израильский разделительный барьер, пишут ведущие зарубежные издания (New York Times, Financial Times, Guardian, Time, Daily Telegraph, Monde, Figaro и другие).

"В гостинице Walled-Off Hotel девять комнат, каждая из которых оформлена при помощи работ Бэнкси, в том числе настенной живописи, изображающей палестинца в арафатке, который дерется подушками с израильским полицейским", — пишет газета Financial Times.

Как отмечает Daily Telegraph, гостиница, дизайн которой напоминает английский клуб, "стоит в тени стены, которую считает незаконной большая часть международного сообщества".

"Стены сейчас – горячая тема, но я интересовался ими задолго того, как Трамп сделал это модным", — цитирует уличного художника газета Guardian.

По данным СМИ, на строительство и оформление гостиницы ушло 14 месяцев, ее открытие в пятницу удивило даже палестинских официальных лиц. Как ожидается, для гостей новый проект Бэнкси станет доступен 11 марта, стоимость комнаты начинается от 30 долларов за ночь.

Газета New York Times подчеркивает, что ранее Бэнкси сам не раз писал граффити на стене, разделяющей палестинские территории и Израиль. Одной из самых известных его работ в этом месте считается граффити, изображающее улетающую на воздушных шарах девочку.