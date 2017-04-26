Рябцев: потребители "коммуналки" – бесправны

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла закон о рынке электрической энергии. Закон предусматривает выполнение требований третьего энергетического пакета Европейского союза.

Планируется юридическое и организационное отделение деятельности по распределению и передачи электроэнергии от других видов деятельности. Это должно стать условием для введения экономической конкуренции на рынке электроэнергии и, по словам министра энергетики Украины Игоря Насалика, в перспективе привести к снижению тарифов для конечных потребителей.

"Если Украина считает себя страной с рыночной экономикой, она должна формировать рынки на собственной территории, внутренние рынки, в том числе и такие сложные, как энергетические рынки. И государство должно обязательно оставаться на этих энергетических рынках, поскольку ни один из энергетических рынков не в состоянии самостоятельно сформировать такие цены и тарифы, которые удовлетворяли бы как производителей энергии, как поставщиков услуг, так и потребителей этих услуг. И поэтому тут все упирается в существование независимых арбитров", — сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, в законе о независимом регуляторе — НКРЭКУ — все предусмотрено для того, чтобы деятельность этого регулятора действительно была независимой и направлена на установление справедливых цен и тарифов.

"Но, как свидетельствует практика использования этого закона, регулятор до сих пор не стал независимым арбитром. Он вообще арбитром не стал. Он сейчас откровенно подсуживает одной стороне, то есть энергетическим монополистам, разрешая им играть рукой, толкаться, и делать все что угодно на поле, если проводить аналогию с футболом.

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А другая сторона — потребители — как были бесправными, так бесправными, к сожалению, и остаются, несмотря на наличие очень хорошего закона", — отметил Рябцев.

Как пояснил эксперт, наличие или отсутствие закона — это только одна из реперных точек.

"Но сказать, будет он хорошим или плохим, можно будет только спустя определенный период времени, когда мы увидим, какие именно шаги сделаны регуляторами и производителями политики для реализации этого закона", — подытожил Рябцев.