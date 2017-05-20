История в законе?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Вятрович сослался на п. 5 ч. 1 ст. 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, и указал, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина".

"Суть ответа Вятровича заключается в том, что в законе "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" отсутствует прямой запрет на использование символики дивизии СС "Галичина". Это действительно так: в законе есть шесть пунктов, касающихся конкретно только символики НСДАП, которую сама эта партия не разрешала использовать никому другому. Так что согласно "ответу Вятровича" любой желающий может спокойно использовать, например, символику фашистской Италии, разбрасываться "зигами" или малевать видоизмененную свастику — закон этого не запрещает", — сказал доктор исторических наук, профессор, заведующим отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов в комментарии РИА Новости Украина.

Историк отметил, что закон не зря назван "декомунизационным".

"Его основная направленность — зачистка символического пространства от символов "коммунистического режима", а точнее — от советского наследия как такового. Не будем забывать, что следствием этого закона стал запрет КПУ. Данный закон был раскритикован Венецианской комиссией в декабре 2015 года — во-первых, именно за "дисбаланс" в описании запрещенных символов двух режимов ("коммунистическому режиму" уделено куда больше места и детализации), во-вторых, за чрезмерно широкие и неясные дефиниции, позволяющие трактовать их по усмотрение тех, кто применяет закон. Уже есть прецедент осуждения на два с половиной года студента во Львове, помещавшего в Фейсбуке портреты и высказывания Ленина (поскольку студент пошел на сотрудничество со следствием и признал себя виновным, лишение свободы заменили на год пробации)", — пояснил Касьянов.

По его словам, мы имеем дело с политической манипуляцией, прикрываемой законом.

"В данном законе организации, сотрудничавшие с нацистами, или даже бывшие частью вооруженных сил нацистской Германии отсутствуют. Зато они присутствуют в другом законе — обязывающих граждан Украины чествовать эти организации. Правда, второй закон также скромно умалчивает о дивизии СС "Галичина", но обязывает чествовать ОУН, сотрудничавшую с "тоталитарным нацистским режимом" с самого прихода его к власти до лета 1941 года, и возобновившую сотрудничество с ним в 1944. "Декомунизационные законы" были изготовлены и приняты под определенную политическую конъюнктуру, "под заказ". Нынешние казусы наглядно демонстрируют, в чем этот заказ состоит", — заключил Касьянов.