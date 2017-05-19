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    Вятрович: герб СС Галичины разрешен во всем мире

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    По словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, символ Ваффен СС дивизии Галичина не запрещен ни в Украине, ни в других странах мира, его используют различные ветеранские организации в Великобритании, США, Канаде и других странах.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Символ дивизии Ваффен СС Галичина не запрещен не только в Украине, а и в других странах, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook. Глава института опубликовал на своей странице герб дивизии.

    Шествие в годовщину создания дивизии СС Галичина во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шествие в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове

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    Ранее Вятрович уже заявлял, что символика СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

    "Это символ Ваффен СС дивизии Галичина. Он не запрещен ни в Украине, ни в других странах мира. Его используют различные ветеранские организации, которые легально действуют в Великобритании, США, Канаде и других странах", — написал Вятрович.

    Он отметил, что обвинения в военных преступлениях членов дивизии Галичина никогда не были доказаны.

    "При отсутствии доказательств об участии в преступлениях или знания о военных преступниках, именно членство в дивизии "Галичина" не может быть основанием для передачи дел в суд", — объяснил глава института.

    По его словам, что немцы разрешили использовать СС Галичине украинскую (галицкую) символику с целью привлечь на свою сторону больше украинцев.

    "К сожалению, многие украинцы поверили немецкой пропаганде, которая говорила о защите их национальных интересов, и присоединились к воинским формированиям, созданным немцами", — подчеркнул Вятрович.

    Глава Института нацпамяти добавил, что считает их "ни героями, ни преступниками, а жертвами войны, которые вынуждены были проливать кровь за чужие интересы".

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