Глузман: честные люди из Минздрава несут реальную угрозу

РИА Новости Украина

Как сама концепция медицинской реформы, так и команда, которая собирается ее воплощать, оценивается украинским обществом очень неоднозначно. Немало известных украинских медиков, мягко говоря, терпеть не могут и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, и на это есть свои причины.

О том, кто действительно готовил и даже начинал пилотное воплощение медицинской реформы, как строит диалог и.о. министра и что собираются делать дальше авторитетные медики Украины, "Вголос", как и анонсировалось ранее, расспросил у врача-психиатра, диссидента и правозащитника Семена Глузмана.

РИА Новости Украина публикует фрагменты интервью.

Читайте также: Эффект пенсионной реформы не зависит от экономики — Гаврилечко

Вы категорически не согласны с госпожой Супрун в вопросах медреформы. Что конкретно вам не нравится?

– Проблема не в нашей личной симпатии или антипатии. Я с ней знаком, мы обменялись мнениями. Но дальше пошло, по моему мнению, что-то страшное – имею в виду по своим последствиям для страны.

С одной стороны, считается, что пришла команда честных людей, которые не берут денег и не занимаются торговлей медикаментами с коррупционными схемами. Похоже, что это правда. Но вдруг оказалось, что они несут более серьезную угрозу.

Команда у нее просто дикая – это не только заместители, там и эксперты есть, некоторых из них я знаю. Там есть и очень милые и искренние молодые люди, врачи – я не имею права называть их фамилии. Они пытаются работать в этой команде, давать советы, но уже даже для них это становится невыносимым. Там внутри команды хамство, оскорбления, нежелание слышать мнение специалистов.

Тем не менее, глава Минздрава все же предложила концепт реформы отрасли.

Понимаете, сама реформа была подготовлена отнюдь не Супрун. Еще во времена Януковича, когда было объявлено, что все реформы – сразу и навсегда, первый заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова создала небольшую группу экспертов. Ее возглавила наша блестящая профессор из Днепра Валерия Лехан – ведущий специалист в области общественного здравоохранения (это не только мое мнение, но и, например, экспертов Всемирного банка, которые с ней работали). И эта группа очень осторожно все просчитывала – потому что, не зная затрат, сегодняшних или завтрашних, невозможно делать какую-то систему реформирования.

Наибольший позитив – что группа не имела никакого фактического отношения к Минздраву. Потому что когда какое-то ведомство или мы с вами пытаемся сами вытянуть себя за волосы из болота, то это возможно только в известной сказке. Минздрав как структура не может исправлять себя. Это как очевидные вещи, и тогда это кое-как было сделано. Были созданы условия для подготовки и написания реформы. Но закончилось это все не очень хорошо. И дело даже не в падении режима Януковича, а в том, что были препятствия со стороны Минздрава.

… На данный момент имеем то, что имеем: проект реформы и неприятие общественности. Наконец, во что это может вылиться? Кто продавит свое?

– Продавит – это хороший вопрос… продавит жизнь. Совершенно понятно, что и не такие люди уходили в небытие. Мы часто вспоминаем Александра Мороза? Или Кучму, если бы он не участвовал в Минском процессе? Конечно, когда-то и Супрун пойдет, тем более, что она уже у нас где-то во втором десятке министров здравоохранения. Были и более яркие: вот был министр, который по ночам ходил по кабинетам и открывал шкафчики в поисках алкоголя. Был другой, никогда не ездил на работу. За ним в Конча-Заспу приезжала машина, и ему напоминали, что он когда-то договорился через международный отдел, приехала делегация… и его привозили. Он не был болен, просто вот таким был. Папа купил ему у Ющенко должность министра – это же известно, что он продавал должности.

Потому как это все закончится? Плохо! Почему? Ведь мы не знаем, что дальше будет. Прежде всего, население получило еще один негативный урок слова "реформа". И это очень серьезно, потому что реформа нужна. Но и сейчас делается та же ошибка, что была у команды Лехан-Акимовой, мы не раз об этом говорили, что нужно работать с населением, объяснять людям. Тем более, что при Януковиче это было просто: спустили бы указание – и все каналы с утра до вечера говорили бы. Хотя достаточно вечером 15-20 минут по различным каналам регулярно выступать экспертам (не чиновникам), которые бы это объясняли – это не сложно и не стоит денег.

…Можно ли как-то улучшить ситуацию с оказанием неотложной медпомощи? Чтобы людей по крайней мере от смерти спасали эффективно.

Была у нас популярная идея – ввести в Украине парамедиков. Да, парамедики существуют, я видел в Америке.

Это замечательная система, но речь идет не о лечении, а только о спасении тех, кто может не дожить до больницы. Это может быть острое состояние инфаркта или инсульта, автокатастрофа и многое другое. Это – не очень хорошо квалифицированные люди, молодые обычно. Которые получили образование гораздо меньше, чем американская медицинская сестра, но получили. И их автомобиль заполнен только важнейшей аппаратурой для спасения, современной. Они знают, как с этой аппаратурой работать, как спасать. И когда они уезжают, они едут по хорошей дороге. Когда есть угроза, что они не успевают, то прилетает такой же вертолет и доставляет их туда, где они нужны. Это не так часто, конечно, потому что дорого и каждый раз нет необходимости.

Но система как работает? Хорошей дорогой везут больного, "раскачивают" его – чтобы он не успел умереть. И сразу сообщают в тот госпиталь, в который везут, все детали. А там уже ждет соответствующая бригада, подхватывает пострадавшего на каталку и везет в реанимацию куда нужно.

У нас еще в пути (если он будет нормальным) все будет хорошо. Но когда они доедут, то могут полчаса искать врача, который лег поспать, например. Супрун – не советский человек, она не понимает этого. Это – специфика нашей страны, нашего воспитания. Что, умирающему будут говорить – расшатываем его? Он умирает, а тут: "Дорогой, немедленно звони своим родственникам – нам нужны такие и такие медикаменты". Ну разве это возможно? Какие парамедики? Поэтому я так и назвал свою статью – "Команда парамедиков".

Они сейчас пугают население, угрожают, что закроют фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Я тоже считаю, что нужно закрывать, но прежде чем забирать – дайте что-то другое взамен. Да, часть этих участковых больниц должна быть переназвана. Они не являются больницами, там никто не может оказать медицинскую помощь, даже если есть врач. Ну что у него есть, кроме фонендоскопа? Это хоспис! Не для тех, кто умирает, но такой, социальный. И мы это все давно обсуждали, без всяких Супрун – она еще жила там где-то у себя в Штатах. Все это известно, и в Украине тоже есть классные специалисты. Ну вот почему президент считает, что мы – дебилы?

Разговаривал Юрий Сколоздра, "Вголос"