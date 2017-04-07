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    Всемирный день здоровья: зарядка с Ульяной Супрун

    (обновлено: )5101
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Зарядка с Ульяной Супрун

    По случаю Всемирного дня здоровья на территории смотровой площадки Мариинского и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приняла участие в зарядке.

    Вместе с Супрун приседали и прыгали также члены Кабмина, КГГА и студенты столичных вузов. Зарядку провела известный фитнес-тренер Анита Луценко. 

    Читайте также: Лекарства из РФ. Добьем украинцев очередным запретом

    Ране сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины направило в Кабмин предложение запретить в стране лекарственные препараты из России.

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