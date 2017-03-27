Насирову поставили неправильный диагноз в "Феофании" - Минздрав

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Комиссия Министерства здравоохранения не подтвердила диагноз отстраненному главе ГФС Роману Насиров, который ему поставили в клинической больнице "Феофания", сообщает НАБУ.

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"В частности, в выводах отмечается, что врачи "Феофании" систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС. Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению комиссии Минздрава, у врачей "Феофании" не было. Члены Комиссии разоблачили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения", — говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что 2 марта задержали Насирова на территории "Феофании" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью и служебным положением").

Медицинский персонал больницы пытался ограничить доступ детективов НАБУ в палату, в которой находился председатель ГФС, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья.

После решения вопроса о доступе к палате, в которой находился председатель ГФС, детективы НАБУ сообщили ему о подозрении. Однако подозреваемого не перевели в учреждение временного содержания в связи с информацией о резком ухудшении состояния его здоровья.

Однако обследование в другом специализированном медицинском учреждении диагноз врачей из КБ "Феофания" не подтвердило.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.