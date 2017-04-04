НКРЭКУ имитирует независимость — депутат Рябчин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Нардепы из фракции Радикальной партии все утро 4 апреля держали в осаде парламентскую трибуну. Ее заблокировали в знак протеста против введения абонентской платы за газ, которую НКРЭКУ ввела в действие с 1 апреля.

Утром в Нацкомиссии заявили, что приостановят внедрение абонплаты на заседании комиссии 10 апреля. Однако "радикалы" парламентскую трибуну не отдают.

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Также Верховная Рада вызвала "на ковер" руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка, председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и глав НАПК Наталью Корчак и Фонда госимущества Игоря Билоуса.

Что от чиновников хотят услышать парламентарии, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ваша фракція голосувала за виклик до парламенту очільників НКРЕ КП, НАЗК, Фонду держмайна, Антимонопольного комітету?

— Так. Ми підтримали ці рішення. Дійсно, для того, щоби заслухати так званих голів цих регуляторів. Дуже цікаво послухати звіт про те, як вони намагаються реформувати нашу країну і привести її до світлого європейського майбутнього. Я жартую, звичайно.

Ви не жартуєте в частині, коли називаєте цих голів так званими?

— Давайте подивимося, наприклад, питання регулятора. Так, я вважаю, що це так заний голова так званого незалежного регулятора. Ми в комітеті дійсно розробили законопроект, який повинен зробити регулятора незалежним від парламенту, незалежним від президента, незалежним від уряду, але залежним від громадської думки, від асоціації споживачів, від асоціації виробників, від Торгово-промислової палати, від профільних асоціацій, які займаються цими питаннями. Однак у другого читанні президентська сила внесла правки, якими спотворила весь законопроект і залишила його залежним від президента. І ми бачимо, що пан Вовк, який є бізнес-партнером Порошенка, який працював в "Рошені", він не слухається нікого, він імітує незалежність від всіх, однак незалежний регулятор ходить на фракцію БПП. Він по виклику президента призупиняє рішення. Коли йому каже "Батьківщина", коли йому кажуть інші лідери фракцій, коли йому каже прем'єр, що це незаконне рішення, він не слухає, каже, що я незалежний. А тільки вночі президент сказав призупинити, вранці під козирьок, призупиняється. Це ганьба. Це регулятор, який відповідає за тарифи. І це регулятор, який повністю залежний від президента.

Чи буде ваша фракція ініціювати відставку когось із цих чиновників?

Я ще місяць тому зареєстрував законопроект з моєю колегою Войціцькою з "Самопомочі" про ротацію всіх членів НКРЕ КП моментально. Не так, як президент там розписав, що він Вовка цього буде знімати аж там за півтора чи за два роки. Моментально за місяць зняти, провести конкурс прозорий під наглядом громадських активістів, розробити нормальний конкурс, набрати професіоналів для того, щоби вони робили дійсно незалежну тарифну політику, як і ми пропонували в нашому законі.

Тепер давайте про НАЗК. Дійсно, ми голосували за незалежну інституцію, яка буде боротися з корупцією, зупиняти її. Однак що ми бачимо? Що це просто політична помста, тому що зараз голова цієї інституції сказала, що "Батьківщина" найгірша партія, тому давайте в неї заберемо гроші і скажемо, що вони злочинці. Ми бачимо, що цю політичну розправу, яку розпочинають… Тому, дійсно, ми за те, щоби ці люди, які не професіонали, ці люди, які займаються політичними іграми, а не є дійсно незалежними і діють в інтересах українського суспільства, вони пішли з посади, і не просто пішли з посади, а вони опинилися у в'язниці. Тому що те, що вони зробили, це зрада і злочин.

Чего намерены добиваться от чиновников депутаты "Народного фронта", прокомментировал в эфире "ГС" представитель этой фракции Игорь Алексеев.

Про що мають відзвітувати чиновники? Наприклад, Дмитро Вовк має відзвітувати про введення абонплати на газ?

— Абсолютно правильно з приводу виклику саме цієї посадової особи. Ви зараз правильно кажете, тому що те, відверто скажу, неправильне рішення щодо запровадження абонплати і попередні розрахунки, які були вже зроблені Кабміном, ми чули прем'єра, що ця ініціатива потягне реальне збільшення витрат простих громадян на оплату за газ, це абсолютно неправильне і неприйнятне рішення. Тому парламентарі абсолютно свідомо і правильно хочуть почути обґрунтування, чому це відбулося. І те, як НКРЕ КП буде, відповідно, скасовувати ці рішення і не допустити жодного підвищення витрат громадян на газопостачання.

Що парламент хоче почути від голови Антимонопольного комітету?

— Особисто я не є членом профільного комітету, який відповідні питання курує, і це не мій профіль. Але ми пам'ятаємо, чули про нещодавні обшуки і в Антимонопольному комітеті, і з приводу діяльності окремих компаній-монополістів, які пов'язані з країною-агресором. Це теж ті питання, які 100% хвилюють депутатів і змушують реагувати в рамках парламентсько-депутатського контролю.

А голова НАЗК про що має відзвітувати?

— Ми бачили цю ганебну ситуацію з електронним декларуванням на минулому тижні, коли сотні тисяч чиновників були поставлені, фактично, під кримінальну відповідальність через безвідповідальну діяльність НАЗК. І ситуація з нефункціонуванням реєстру і, фактично, заблокованою діяльністю НАЗК ьв першу чергу мене хвилює. Тому що ми всі голосували за ці антикорупційні закони, ми всі обіцяли, проголошували, що буде реформа антикорупційної політики і перевірка електронних декларацій має відбутися. Що ми бачимо? Працює НАЗК більше року, жодних результатів, нічого не бачимо.

Як ви вважаєте, виступ Наталі Корчак задовольнить народних обранців?

— Ви знаєте, її виступ я чув на засіданні уряду, і відверто скажу, нічим не вразив. Тому що абсолютно неконструктивна розмова, жодної пропозиції щодо вирішення ситуації, просто переведення стрілок на інших суб'єктів. Це абсолютно не позиція керівника і відповідальної особи.

Ранее политолог Александр Палий в эфире "ГС" заявил, что нынешний парламент не двигает страну вперед, проводя реформы, а погряз в политических дрязгах.

У украинских чиновников есть замечательная особенность: когда их не трогают — они молчат. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.