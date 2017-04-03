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    Аналитика и комментарии

    Иди, откуда пришла? Соцсети об абонплате за газ

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (504)

    (обновлено: )24410
    Новая абонплата за газ, внедренная в стране 1 апреля, продолжает будоражить умы простых украинцев и вдохновлять их на новые комментарии в соцсетях. Не помогают даже обещания премьера разобраться в сложившейся ситуации. Что же пишут об этом сейчас?
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Внезапное весенне потепление, пришедшееся на минувшие выходные, не помешало украинцам продолжить не менее жаркие обсуждения относительно новой абонплаты за газ. Благо, премьер Владимир Гройсман добавил для того новый повод: глава Кабмина инициирует пересмотр внедренной с 1 апреля газовой абонплаты.

    Далеко не всем украинцам пришлась по душе новая абонплата… да и новым обещаниям премьера поверили тоже далеко не все: "Во-первых, формально, правительство вообще не имеет полномочий что-то обязать сделать НКРЕКП, поэтому не факт, что эти призывы выполнят".
    "Хочешь сделать хорошо, сделай хуже, а потом верни, как было". Уже в который раз барыги используют эту методику, чтобы набрать себе балов", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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