Иди, откуда пришла? Соцсети об абонплате за газ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Внезапное весенне потепление, пришедшееся на минувшие выходные, не помешало украинцам продолжить не менее жаркие обсуждения относительно новой абонплаты за газ. Благо, премьер Владимир Гройсман добавил для того новый повод: глава Кабмина инициирует пересмотр внедренной с 1 апреля газовой абонплаты.

Далеко не всем украинцам пришлась по душе новая абонплата… да и новым обещаниям премьера поверили тоже далеко не все: "Во-первых, формально, правительство вообще не имеет полномочий что-то обязать сделать НКРЕКП, поэтому не факт, что эти призывы выполнят".

"Хочешь сделать хорошо, сделай хуже, а потом верни, как было". Уже в который раз барыги используют эту методику, чтобы набрать себе балов", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook