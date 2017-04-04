Сочувствуем, сопереживаем... Соцсети реагировали на питерский взрыв

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, десятки получили ранения. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Сам факт того, что теракт в Петербурге совершен в момент нахождения там президента России Владимира Путина, заставляет задуматься, это предмет для анализа спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А что же пишут о кровавом теракте украинцы в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook