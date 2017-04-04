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    Аналитика и комментарии

    Сочувствуем, сопереживаем... Соцсети реагировали на питерский взрыв

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (72)

    (обновлено: )222
    Теракт в метро Санкт-Петербурга всполошил весь мир. Страшная трагедия не оставила равнодушными многих украинцев, посвятивших этому страшному событию немало комментариев в отечественном сегменте соцсетей. Что же пишут об этом сейчас?
    Люди несут цветы к посольству России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, десятки получили ранения. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 

    Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Сам факт того, что теракт в Петербурге совершен в момент нахождения там президента России Владимира Путина, заставляет задуматься, это предмет для анализа спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А что же пишут о кровавом теракте украинцы в соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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