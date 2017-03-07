Иисус, свой Трамп и другие политики. Выборы в Нидерландах, накануне

РИА Новости Украина

Политику нужно убедить в правильности своей программы те 30 процентов избирателей, которые пока еще не решили, за кого будут голосовать. Но темы, которые определяют политические дебаты – это темы Геерта Вильдерса из "Партии свободы" (Partij voor de Frijheid), считает политолог Андре Кроувель из Амстердамского свободного Университета.

"Мы проанализировали, какие темы доминируют в СМИ, и можно совершенно чётко сказать, что это иммиграция, интеграция, беженцы, безопасность и терроризм. Интересно, что в стране, которую крупные теракты миновали, эти темы, тем не менее, определяют политическую повестку дня в связи с, как я это называю, навязчивым вниманием, которое уделяется Геерту Вильдерсу.



AP Photo/Peter Dejong Геерт Вильдерс

Предвыборная кампания, которую он ведет, очень похожа на предвыборную кампанию Трампа. Он использует Твиттер и коммуницирует с избирателями напрямую. Таки образом он доминирует в новостях, его основные темы составляют половину содержания того, о чем пишут СМИ. Все разбирают его твиты, поскольку он не готов вести дебаты на другой арене. Эта тактика функционирует с 2005 года", - считает эксперт.

Предвыборная программа Вильдерса может уместиться на одном листе формата А4, говорит политолог, но его поддерживает далеко не только "протестный электорат".

"Люди действительно думают, что иммигрантов слишком много. Они считают, что нужно закрыть границы. Так думают, например, те, кто испытывает конкуренцию со стороны трудовых мигрантов из Восточной Европы в нижнем сегменте рынка труда – болгар, румын, поляков, которые приезжают сюда в поисках работы. Другие недовольны, потому что считают, что культура приезжающих к нам мигрантов совершенно чужда их собственной, и они ощущают, что их окружение уже не дает им чувства безопасности.



Если о других партиях можно сказать, что они обладают чётко очерченным электоратом, – состоятельные люди выбирают право-консерваторов, а социалисты находят поддержку выше среднего уровня у низкооплачиваемых рабочих, – то в электорате Вильдерса представлены все слои населения", - говорит политолог.

В опросах Вильдерс со своей Партией свободы занимает лидирующие позиции, и ему, похоже, не повредил даже скандал в связи с тем, что сотрудник организации, охраняющей первых лиц государства, включая ведущих политиков и самого Вильдерса, передал преступным элементам внутреннюю информацию. Однако некоторые опросы уже показывают небольшое преимущество премьер-министра Рютте и его право-либеральной Партии за свободу и демократию (VVD).

Кажется, что все сведется к поединку двух правоконсервативных партий, но политический спектр на парламентских выборах в Голландии значительно шире. В этом году к выборам допущено 28 партий, в том числе и такие экзотические, как партия "Иисус жив" (JEZUS LEEFT).

"Я Вас уверяю, что Иисус в этой стране уже не живёт. И эта партия не получит ни одного места в парламенте. Из 28 партий в парламент смогут пройти 10 – 11. В парламенте 150 мест, и (для того, чтобы попасть в парламент) достаточно получить всего одно. У нас есть Партия защиты прав животных, есть партия, которая выступает против того, чтобы женщины занимали официальные посты – это крайне консервативная религиозная партия. Все эти меньшинства могут пройти в парламент, поскольку голландская система основывается на том, чтобы представлять каждого, в том числе и меньшинства. У нас система совещательной демократии, и мы считаем, что каждый голос должен быть услышан. Это делает процесс управления чрезвычайно сложным", - считает Кроувель.

Кроувель предполагает, что решающую роль в определении результатов выборов, по-видимому, будет играть электорат правоцентристской направленности, благосклонности которого добиваются Партия свободы Вильдерса, Партия за свободу и демократию Рютте и христианские демократы Сибранда ван Харшма Бюмы (Sybrand van Haersma Buma). При этом можно наблюдать, рассказывает политолог, что последние две консервативные партии тем временем перенимают определенные аспекты позиции Вильдерса.

"Большая часть населения понимает, что Нидерланды основываются на торговле, и им нужны открытые границы. Но, тем не менее, имеется часть общества, которая боится иммиграции. И конечно правоцентристские партии хотят попробовать достучаться до этих людей. Они думают, что, копируя политику Вильдерса, они смогут мобилизовать этот электорат. Думаю, им это не удастся. В правительстве правоконсервативным партиям придётся образовывать коалицию, по меньшей мере, с одной или двумя партиями прогрессивных левых, и прогрессивные левые никогда не поддержат эту политику", — настаивает политолог.

И даже если большинство избирателей, все-таки проголосует за партии политического истеблишмента, а Вильдерс наберет не больше 15% голосов, – его темы смогли войти в политику и в общественные дебаты, и это можно расценивать как успех Вильдерса, считает эксперт. Да и на уровне ЕС это может иметь последствия.

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"Если бы пять – десять лет назад вы сказали "Давайте выйдем из ЕС", Вас бы подняли на смех. Сейчас, когда есть Брексит, это вдруг стало реально осуществимой политикой. Победа Дональда Трампа на выборах в США показала, что политик, выступающий против миграции и против истеблишмента, может одержать победу над истеблишментом. Это внушает мужество и даёт политический кислород тем, кто хочет избавиться от истеблишмента и всей элиты. Большой успех Вильдерса способствовал бы, в свою очередь, росту популярности Марин Ле Пен. Если Марин Ле Пен и Вильдерс успешно выступят на выборах, это увеличит поддержку "Альтернативы для Германии" (AfD) на выборах в бундестаг в сентябре. Потом это перейдёт в Италию, где, по всей видимости, в конце этого или начале следующего года тоже состоятся выборы, и даст политический кислород Беппе Грилло. Если выступающие против иммиграции и истеблишмента силы имеют успех в какой-то стране, и об этом сообщают в СМИ, то люди будут поддерживать такие партии, потому что люди любят поддерживать победителей", - резюмировал эксперт.