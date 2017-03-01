Выйдут ли Нидерланды из ЕС? Прогноз политолога

РИА Новости Украина

Беженцы и выход из ЕС – так вкратце можно описать предвыборную программу Геерта Вильдерса, кандидата от правой Партии свободы. И благодаря этой программе Вильдерс лидирует в опросах. Впрочем, победить ему не удастся, уверен политолог, профессор Ринус Ван Шенделен (Rinus Van Schendelen).

Предстоящие через две недели парламентские выборы в Нидерландах, по мнению некоторых немецких СМИ, будут показательны, с точки зрения будущего Европы. Опасения вызывают рост скептических настроений в соседней стране относительно ЕС, а также успехи право-национального движения Геерта Вильдерса. Но действительно ли все настолько печально?

— Из 28 партий, допущенных к участию в выборах, 12-13 имеют реальные шансы на попадание в парламент, считает профессор политологии Университета имени Эразма Роттердамского Ринус Ван Шенделен (ныне на пенсии). Однако, учитывая структуру электрората, дать точный прогноз исхода выборов, по его словам, довольно затруднительно.

"Настроения электората весьма переменчивы, они всё время колеблются, и произойти может все, что угодно. На выборах 2012 года наши социал-демократы из Партии труда достигли второго места лишь в последние 14 дней, а предыдущие прогнозы гласили, что они могут рассчитывать лишь на четверное или пятое место. Ключевым моментом является то, что голландский электорат не привязан к партиям. Лишь около 15% избирателей "хранят верность" какой-то одной партии. А из остальных 85% примерно 25% предпочитают остаться дома. Таким образом, остаётся около 60% избирателей, которые ещё не определились с выбором и могут отдать предпочтение любой партии".

По оценке профессора Ван Шенделена, 15 марта к избирательным урнам придут примерно 8,5 миллиона из 13 миллионов имеющих право голоса граждан. Для избрания в парламент партиям, в отличие от Германии, нет необходимости преодолевать пятипроцентный барьер получать 5% голосов. По голландским правилам, чтобы получить одно из 150 мест, достаточно 0,67%.

"Я думаю, Партия свободы Вильдерса получит второе или третье место и тем самым около 25 мест в парламенте", — считает политолог. При этом, замечает он, главные аспекты ее предвыборной программы – проблема беженцев и возможный выход из состава ЕС – в настоящий момент в ходе предвыборных дебатов практически не обсуждаются.

"В данный момент на предвыборных дебатах на темы ЕС и миграции почти не говорят, и это очень странно. Политические дебаты на ТВ, радио и в других СМИ посвящены внутриполитическим вопросам, в частности, пенсиям, образованию, соцобспечению безработных. Сейчас в центре внимания стоят внутриполитические темы, но в следующие две недели все еще, конечно, может измениться. Мы наблюдаем, что основные политические партии настроены в отношении миграции и Европы намного более критически и скептически, чем раньше".

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Эти темы, по мнению Ван Шенделена, будут ключевыми и для нового правительства, которое будет создано в рамках коалиции нескольких основных партий.

"Поскольку есть много партий, есть и много вариантов создания коалиции. Я ожидаю, что в новом правительстве будут присутствовать только основные партии, которые сумеют договориться по определенным темам, в том числе по поводу ЕС и миграции. Либеральная Народная партия за свободу и демократию, прогрессивно-либеральная D66 (Демократы 66), "зеленые", социалисты из Партии труда и христианские демократы постоянно ведут диалог друг с другом. На мой взгляд, новое правительство будет состоять из представителей этих пяти партий".

За выход Нидерландов из ЕС ратует лишь Партия за свободу, в то время как даже постоянно настроенные критически Левые выступают за дальнейшее членство в ЕС, хотя, по их словам, Евросоюз и должен больше внимания уделять социальным проблемам. Но ведь и большинство стран-членов хотят, чтобы ЕС обновился и стал лучше, говорит Ван Шенделена, В Германии и странах "Бенилюкса" уже разработаны инициативы по новому договору ЕС.

"Ключевым понятием в новых инициативах является "головная группа". При создании нового договора "головная" или ведущая группа приходит к консенсусу, а остальным странам предлагается следовать достигнутым договоренностям. Наш премьер-министр Рютте сказал, что Голландия тоже хочет быть членом этой лидирующей группы. Но при этом, по его словам, мы не должны поддерживать все инициативы Брюсселя, касающиеся проблем миграции, свободы передвижения человека, а также рынка труда и финансов".

Голландский премьер Марк Рютте в настоящий момент, однако, столкнулся в собственной стране с проблемами, связанными с его европейской политикой. Так, на референдуме в апреле 2016 года 61% населения высказались против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Впрочем, нижняя палата парламента несколько дней назад ратифицировала данный документ и тем самым фактически проигнорировала волю народа.

"Нижняя палата парламента допустила большую ошибку. В этом духе уже недвусмысленно высказались инициаторы референдума – Партия труда, D66 и "зеленые" — которые уже заявили, что нынешний закон о референдуме должен быть изменен. Это была ошибка, которая никогда не должна повториться, сказали они. Они просто не подумали о последствиях такого референдума", — сказал политолог в интервью Sputnik. Однако, в первую очередь, граждане страны своим голосованием хотели наказать правительство за его внутреннюю политику.

В общем и целом, профессор Ван Шенделен приветствует тот факт, что большинство его сограждан критически относятся к ЕС и выражают собственную обеспокоенность. В то же время они, однако, в большинстве своем выступают за дальнейшее сохранение членства Нидерландов в Евросоюзе.