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    В мире

    Сенат Нидерландов в апреле поддержит СА Украины с ЕС - СМИ

    (обновлено: )6211
    Источник в дипломатических кругах отмечает, что в Сенате Нидерландов есть достаточное количество голосов для принятия положительного для Украины решения по Соглашению об ассоциации.
    Референдум в Нидерландах
    anp.nl

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, сообщает в пятницу УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Franklin Heijnen
    FT: Нидерланды угрожают "потопить" ассоциацию с Украиной

    Нижняя палата парламента Нидерландов на заседании в четверг подтвердила ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. За ратификацию соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов палаты.

    "Нижняя палата голландского парламента поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и теперь должно состояться голосование в Сенате (Верхней палате парламента), где, по информации источников, есть достаточное количество голосов для принятия положительного для Украины решения по Соглашению об ассоциации", — говорится в сообщении.

    Указывается, что собеседник агентства отметил усилия украинской дипломатии в принятии соответствующего решения, несмотря на результаты консультативного референдума.

    "Мы ожидаем, что в апреле уже, возможно, и сенат ратифицирует договор, после этого – подписывает ратификационные грамоты король и их передают в Брюссель", – цитирует агентство собственные источники.

    Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. Правительство Нидерландов направит предложение о ратификации соглашения об ассоциации ЕС — Украина в парламент в январе, пообещал ранее премьер королевства Марк Рютте.

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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