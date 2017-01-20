НАТО не надо? Франция призывает к независимости европейской обороны

РИА Новости Украина

Выступая в Национальном собрании во вторник 17 января французский премьер-министр выступил в защиту европейской "независимой" обороны. Бернар Казнев, несомненно, хочет таким образом ответить Дональду Трампу, сказавшему, что считает НАТО "устаревшим".

"Именно независимость от [других] держав должна быть для Европы подтверждением ее принципов, ценностей и идентичности", – сказал он.

Однако каковы шансы того, что пожелания премьер-министра будут претворены в жизнь в той Европе, которая сегодня строится? Ведь европейские договоры предусматривают, что европейская система обороны должна вписываться в рамки НАТО.

На этот вопрос Sputnik ответил ученый из Национального центра научных исследований Кристоф Ревейяр.

"Что забавно, так это то, что это очень похоже на признание, то есть до настоящего времени все громкие слова о независимой армии звучали глухо. На самом деле они были полностью связаны с НАТО и так что любой европейский столп системы обороны Запада был на самом деле костылем для американского НАТО, находился под командованием США, поскольку мы очень хорошо знаем, что в высшем совете обороны НАТО главенствуют американцы", – отметил ученый.

По его словам, поскольку речь идет об важной области, оборона, так же как и дипломатия, в принципе не может быть результатом слияния различных существующих геополитик: Англия все еще часть ЕС, у нее другая геополитика, чем у Франции, у которой другая геополитика, чем у Германии, у которой другая геополитика, чем у Италии и т.д.

"Для настоящей обороны нужно, чтобы существовало федеральное государство и было слияние наций.

Статья "J", которая определяет дипломатическую стратегию, и все последующие различные статьи, касающиеся обороны, вели все без исключения к НАТО. Идея внешней политики, политики безопасности, общей политики и т.д. вели все к НАТО. Так что следует пересмотреть все соглашения и выработать новое федеральное и федералистское видение европейской обороны, что мне сегодня представляется совершенно неосуществимым", – сказал Ревейяр.

Свое мнение выразил также член редакционного комитета европейского аналитического центра "Volta", преподаватель Института политических исследований в Париже Франсуа Лафон.

"Нужно создать, например, батальоны или объдинить части национальных армий, способных работать вместе, для того, чтобы при необходимости участвовать в операциях на внешних театрах военных действий, если у нас будет такая необходимость. А европейская армия – это пока из разряда того, что нежелательно и невозможно создать", – сообщил Лафон.

А депутат-социалист Жером Ламбер, заместитель председателя комиссии по европейским делам Национального собрания, отметил, что "то, что между нашими европейскими партнерами существует альянс, ничего не меняет, совершенно ничего, в нынешней ситуации".

"Если мы хотим идти дальше в этом направлении, это обязательно предполагает существование внешней политики, а значит и европейского правительства, потому что нельзя иметь внешнюю политику без политики защиты стратегических, экономических и других интересов. Так что речь тут однозначно идет о европейском федерализме, до которого, я думаю, нам еще очень далеко", – подытожил депутат.