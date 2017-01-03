Американские сенаторы в центре тренировок и оценок Грузия-НАТО

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар обсудили с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили вопросы развития стратегического партнерства и заявили о поддержке на пути вступления страны в НАТО.

Сенаторы прибыли в Грузию 1 января.

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"На встрече было рассмотрено углубление стратегического партнерства, экономического сотрудничества, рассмотрен вопрос обстановки в регионе и на оккупационной линии. Президент Грузии поблагодарил американских сенаторов за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны и отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с США", — сообщает администрация Маргвелашвили и отмечает, что также стороны коснулись вопросов военного сотрудничества и совместной работы в связи с соглашением о свободной торговле.

Секретарь президента Грузии по внешним связям Тенгиз Пхаладзе отметил важность того, что американская делегация, состоящая из "представителей обеих партий, что еще раз доказывает поддержку как республиканцев, так и демократов", прибыла в страну в момент, когда сами США находятся на пороге смены власти.

Сенаторы в ходе своего визита встретились с представителями оппозиционных партий, посетили села у границы Грузии и Южной Осетии и изучили существующие там проблемы, также осмотрели совместный с НАТО центр учений и тренировки.

Ранее американские сенаторы посетили Украину.