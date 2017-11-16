ПДД от Авакова: космические штрафы и до 12 лет тюрьмы

Законопроект уже подан на рассмотрение Верховной Рады, документ предполагает изменения в Административном и уголовном кодексе.

Предлагается увеличить штрафы:

штраф за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах вырастет с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен;

за оставление водителем места ДТП – с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен с возможностью лишения водительских прав на срок до шести месяцев;

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за управление транспортным средством лицом, которое не имеет прав – с 510 гривен до 10,2 тысячи гривен, а за повторное нарушение – 40,8 тысячи гривен.

За управление транспортным средством лицом, лишенным права вождения штраф увеличится с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, повторно – 40,8 тысячи гривен.

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