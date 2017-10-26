Вступили в силу новые штрафы за парковку на местах для инвалидов

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на предназначенных для инвалидов местах с 465 до 1700 гривен вступил в силу.

Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раз в июне. Позже документ был подписан президентом Петро Порошенко. Закон вступил в силу через три месяца после опубликования.

Согласно закону, парковка на местах для инвалидов водителем, который не имеет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 — 1700 гривен). Автомобили, занимающие места для инвалидов, можно будет эвакуировать.

Аналогичный штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.

Кроме того, в законе говорится, что инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

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Как сообщает Укринформ, накануне в ходе пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев так прокомментировал вступление в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, стоянку, остановку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью": "Это будет большая честь для Нацполиции быстро его воплотить в жизнь".