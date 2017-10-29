Новая инициатива Рады. Штрафы и облавы на домашних животных

Фантазии депутатам не занимать, теперь они добрались до собак и котов. Для украинцев хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять "незаконные" беременности.

Такие "революционные" инициативы указаны в законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября 2017 года.

Подробнее читайте в статье "Тузик, прячься. На подходе – штрафы и облавы на домашних животных"