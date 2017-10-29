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    Новая инициатива Рады. Штрафы и облавы на домашних животных

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    Фантазии депутатам не занимать. В Раде взялись за котов и собак: хотят ввести их платную регистрацию, штрафы за отказ от стерилизации, неуборку экскрементов, а также за разведение дворняжек. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Новый закон о животных. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Фантазии депутатам не занимать, теперь они добрались до собак и котов. Для украинцев хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять "незаконные" беременности.

    Такие "революционные" инициативы указаны в законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября 2017 года. 

    Подробнее читайте в статье "Тузик, прячься. На подходе – штрафы и облавы на домашних животных"

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