Как ваши уши? Новые квоты на радио и тысячные штрафы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые квоты

В среду, 8 ноября, в Украине наступил второй этап внедрения украинских квот на радио. Отныне доля украиноязычных песен на радио должна составлять не менее 30% (было 25%) во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

Кроме того, ведение передач на госязыке теперь должно составлять по меньшей мере 55% (вместо предыдущих 50%).

Читайте также: Получите, распишитесь. Ввод квот на радиоэфир начался со скандала

Исключением остаются только те радиостанции, чей формат предполагает не менее 60% музыкального контента на языках ЕС: их квота так и останется на уровне 25% после первого года действия закона.

Напомним, контроль за выполнением требований возложен на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. За невыполнение квоты предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Что изменилось за год

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за год действия украинских квот радиоаудитория существенно увеличилась.

"Очень отрадно, что квота выполняются независимо от региона. Это показывает, что абсолютно естественными являются нормы, заложенные в законе. Это нормально для страны, когда украинский слушатель, нажав кнопку радиоприемника, может услышать песни на украинском языке", – цитирует Кириленко издание "Детектор медиа".

Согласно данным Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в октябре 2017 года, на украинском радиостанциях квота украинских песен в среднем составляла 32%, а доля ведения передач на государственном языке – 81%. Наибольшая доля украинских песен зафиксирована в эфире радиостанции "Країна ФМ" (100%), а также радиостанций Общественного вещания: "Промінь" – 98%, "Українське радіо" – 90%, "Культура" – 66%.

Положительную тенденцию демонстрируют и местные, региональные радиостанции: они превышают их в среднем на 20%. В авангарде перевыполнения квот преимущественно западные области: Львовская (82%), Тернопольская (81%), Ивано-Франковская (59%), Львовская (50%).

Изначально сторонники закона прогнозировали, что новые правила дадут "зеленый свет" исполнителям и музыкантам, пишущим песни на украинском языке. В то же время, многие музыканты выступили против квот на украинскую музыку. По их мнению, это повлечет за собой отток радиослушателей и закрытие целого ряда радиостанций (особенно "нишевых").

Напомним, в марте 2016 года 55 украинских музыкантов написали обращение к министру культуры Вячеславу Кириленко, в котором просили не вводить квоту для украиноязычных песен на радио. Среди подписантов документа были Джамала, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров, Тина Кароль, Светлана Лобода, Ирина Билык, Виктор Павлик, Виталий Козловский, Наталья Могилевская, группа The Hardkiss, Злата Огневич, Алексей Потапенко (Потап), Руслан Квинта и другие.

Впрочем, некоторые молодые исполнители отмечают, что квоты изменили не так много, как некоторым хотелось бы.

Юрий Шакалов из группы "НастяЗникає" утверждает, что исполнители на практике не ощутили действие закона о квотах.

"После появления квот на песни на украинском казалось, что это поможет и нашей группе, однако год спустя можно уверенно сказать, что эффект если и был, то минимальный. Да, на радиоволнах теперь звучит больше отечественной музыки, но чаще всего это одни и те же трендовые композиции самых раскрученных исполнителей", – цитирует его 112.Украина.

Штрафы и еще раз штрафы…

Несмотря на оптимистичные оценки Нацсовета, результатом внедрения закона стали немалые штрафы радиостанций.

Под санкции подпали 11 радиостанций, которым пришлось заплатить штрафы на общую сумму в 531 472,26 гривен. Среди них есть как общенациональные радиостанции (Кіѕѕ FM и "Радио Шансон"), так и местные ("Европа Плюс Днепр", BestFM и другие).

Читайте также: Квоты на радио работают – штрафов на полмиллиона

В октябре стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанцию "Радио-Эра FM" на 11,8 тысячи долларов за невыполнение закона о квоте на украинский язык и музыку.

По данным ведомства, 13 мая 2017 года в эфире радиостанции зафиксировано, что доля песен н а украинском языке в промежутке времени с 07.00 до 14.00 составила 23%, что является нарушением.

***

Напомним, закон о введении квот вступил в силу 8 ноября 2016 года. Документ был принят Радой 16 июля 2016 года, а спустя месяц, в июле, его подписал президент Петр Порошенко. Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года трансляцию 25% песен на украинском языке; второго года – 30%, на третий год – 35%.

По материалам из открытых источников интернет