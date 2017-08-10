Кортеж Луценко не штрафовали за нарушения ПДД - Генпрокуратура

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция не штрафовала кортеж генерального прокурора Украины Юрия Луценко за систематические нарушения правил дорожного движения, говорится в ответе ГПУ на запрос программы "Схемы".

Ранее журналисты сообщили, что в июле перед рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с нескольких народных депутатов в Верховной Раде кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения.

Читайте также: Украина бандитская, год 2017: человек человеку вор и бандит

В ведомстве отметили, что в случае нарушения ПДД и оформления полицейскими соответствующих протоколов эти документы должны поступать в Генеральную прокуратуру Украины как владельцу транспортных средств.

"По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в Генеральную прокуратуру Украины не поступали", – говорится в ответе.

Смотрите также: Освободите дорогу. Кортеж Порошенко мчится по пешеходной улице в Сумах

Как сообщалось, во время движения по Кловскому спуску, кортеж Луценко выехал на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию. По информации журналистов, такое нарушение кортеж Луценко совершает систематически.