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    Общество

    Кортеж Луценко не штрафовали за нарушения ПДД - Генпрокуратура

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    Журналисты сообщили, что в июле перед рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с нескольких нардепов в Верховной Раде кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция не штрафовала кортеж генерального прокурора Украины Юрия Луценко за систематические нарушения правил дорожного движения, говорится в ответе ГПУ на запрос программы "Схемы".

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
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    Ранее журналисты сообщили, что в июле перед рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с нескольких народных депутатов в Верховной Раде кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения. 

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    В ведомстве отметили, что в случае нарушения ПДД и оформления полицейскими соответствующих протоколов эти документы должны поступать в Генеральную прокуратуру Украины как владельцу транспортных средств.

    "По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в Генеральную прокуратуру Украины не поступали", – говорится в ответе.

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    Как сообщалось, во время движения по Кловскому спуску, кортеж Луценко выехал на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию. По информации журналистов, такое нарушение кортеж Луценко совершает систематически.

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