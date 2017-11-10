Кабмин одобрил ограничение максимальной скорости и увеличение штрафов

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в пятницу одобрил предложение МВД об ограничении максимальной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час и увеличении штрафов за нарушения правил вождения автотранспорта.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, который презентовал на заседании правительства наработки министерства по повышению безопасности дорожного движения, в Украине на сегодня сложилась катастрофическая ситуация с аварийностью на дорогах. По его словам, ежедневно в Украине в ДТП гибнут восемь человек.

"Только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тысячи человек, травмировано – более 57 тысяч. Для сравнения, за 2016 год в зоне антитеррористической операции (в Донбассе), где фактически идут настоящие боевые действия, погибли 763 наших военных", — сказал Аваков.

Он добавил, что для исправления ситуации министерство разработало изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают уменьшение максимальной скорости движения транспортных средств в пределах населенных пунктов с 60 до 50 километров в час. Министр отметил, что результаты исследования Всемирной организации здоровья указывают на то, что такой скоростной режим является оптимальным для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Также МВД Украины предложило увеличить ряд штрафов для автомобилистов. В частности, штраф за превышение максимально допустимого скоростного режима в населенных пунктах вырастет с 510 гривен до 3,4 тысячи гривен; за оставление водителем места ДТП – с 255 гривен до 5,4 тысячи гривен с возможностью лишения водительских прав на срок до шести месяцев; за управление транспортным средством лицом, которое не имеет прав – с 510 гривен до 10,2 тысячи гривен, а за повторное нарушение – 40,8 тысячи гривен. Кроме этого за управление транспортным средством лицом, лишенным права вождения штраф увеличится с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, повторно – 40,8 тысячи гривен.

Кроме того, министерство предложило изменить порядок выдачи водительских прав, установив, что срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составляет два года. Если за этот период человек будет иметь более двух взысканий за нарушение правил дорожного движения, по истечению двух лет он будет обязан повторно сдать экзамены. Если таких нарушений будет меньше, то водителю выдаются новые права без экзаменов со сроком действия 30 лет. Сейчас водительские права в Украине сразу выдаются на 30-летний срок.

Еще одна новация, предложенная МВД, — начать работу над внедрением в Украине системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По словам Авакова, несмотря на то, что против этого новшества выступают отдельные политики и представители общественности, эта система хорошо себя зарекомендовала во многих передовых странах. В частности, опыт Польши показал, что после введения видеоконтроля на дорогах количество ДТП сократилось на 30%. Глава МВД уточнил, что для запуска этой системы в Украине помимо решения правительства понадобится принять ряд законов в Верховной Раде и ведомственных нормативно-правовых актов.

Кабмин одобрил все перечисленные предложения МВД.

Ранее сообщалось, что МВД намерено ввести фото- и видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права.